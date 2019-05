"Die linke Blase kenne ich persönlich recht gut."

Warum haben Sie nur FPÖ-Wähler zum Thema gemacht?

Die linke Blase kenne ich persönlich recht gut. Ich wollte schauen, was sich in der anderen Blase tut. In den sozialen Medien sind diese Lager so stark abgeschlossen, dass sie miteinander gar nichts zu tun haben, außer wenn sie sich in der Migrationsfrage bekriegen.

Woher kommt der Titel "Inland"?

Es war die Idee, „ins Land reinzuschauen“. Was tut sich im Inland bei den Inländern? Ein Titel, der die Menschen beschreibt, wäre zu einengend gewesen. „Inland“ ist viel offener und beschreibt trotzdem die Wählerschaft.

Der Dreh begann vor der Nationalratswahl und der Regierungsbeteiligung der FPÖ. Wie bedeutend war das Ergebnis der Wahl für den Film?

Zum Start der Dreharbeiten stand in der Zeitung, dass es eine vorgezogene Neuwahl gibt. Das Wahlergebnis kannte damals natürlich noch niemand. Ein Protagonist sagte sogar, dass es entweder rot-schwarz oder schwarz-rot werden würde. Natürlich haben sich die Fragestellungen und Antworten verändert, als die FPÖ in die Regierung kam.

Wie haben Sie die Protagonisten für "Inland" ausgewählt?

Ich bin in Beisl gegangen, habe Wahlkampfveranstaltungen der FPÖ besucht und auf der Straße Menschen angesprochen. Natürlich haben Leute, die gerade viel Stress haben, eher weniger mit mir geredet, sondern jene, die Zeit haben. Allein dadurch hat man eine eingeschränkte Gruppe.