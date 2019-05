Moussa Sissoko - die menschgewordene Dampflock. Für uns mit Abstand das wichtigste Puzzlestück der Spurs. Seine Entwicklung vom Fehlkauf und Buhmann zum Führungsspieler und Publikumsliebling ist beispiellos.



Sissoko ist die Konstante in der von Verletzungen gebeutelten Spurs-Mannschaft. Auf ihn war heuer Verlass. Ohne ihn wäre das Zentrum der Londoner über weite Strecken der Saison nicht existent gewesen.



Sissoko dominiert mit seinem wuchtigen Körper, bindet bei seinen Energie-Dribblings mehrere Gegenspieler und spult Kilometer ab, wie kaum ein anderer.

Ein Fragezeichen steht hinter Harry Winks. Wenn er fit ist, zählt er unbestritten zum Spurs-Stamm. Seine gläsernen Knöchel machen ihm aber ein ums andere Mal einen Strich durch die Rechnung. So wird auch das Finale für Winks zum Wettlauf mit der Zeit. Er flog mit dem Team nach Madrid. Ob es für die Startelf reicht, ist fraglich.



Sein Fehlen würde schmerzen. Winks erkennt Räume, lässt Gegner mit minimalen Bewegungen ins Leere laufen, erobert Bälle, und treibt das Spiel nach vorne. Alternative: Victor Wanyama. Er ist weit von seiner Bestform entfernt. Monatelang fehlte er verletzt, erst in den letzten Wochen tastete er sich wieder an die Startelf heran.



Vorne sind die Spurs aber ohne Zweifel Weltklasse. Christian Eriksen wird nicht umsonst mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Er ist Top-Vorlagengeber in der Premier League, sieht Räume und Wege, die anderen verborgen bleiben. Neben dem Dänen sorgt Dele Alli für die unerwarteten Momente. Dele läuft zudem gern in die Spitze, kann auch Kopfbälle, und setzt seine Star-Angreifer mit dem finalen Pass ideal ein.

Liverpool zählt im bewährten 4-3-3 zumeist auf drei zweikampfstarke Spieler im Zentrum. Kapitän Jordan Henderson bringt die Erfahrung und Ruhe mit. Er spielt seit Jahren seine beste Saison, verringerte den Anteil an leichten Eigenfehlern.



James Milner findet man überall. Der Engländer läuft unermüdlich, schaltet sich gerne in den Angriff ein und sorgt für Torgefahr. Auch er wächst in dieser blendenden Spielzeit der Reds immer wieder über sich hinaus.



Fabinho ist im Gegensatz dazu so etwas wie Klopps "Entdeckung" der letzten Monate. Der Brasilianer brauchte einige Zeit, um sich nach seinem Wechsel vom AS Monaco zu akklimatisieren. Inzwischen ist er längst angekommen. Mehr als das. Der 1,88 Meter große Brocken räumt ab, dominiert im defensiven Zentrum.



Eine offensivere Variante zu ihnen stellt Genie Wijnaldum dar. Wie oben geschildert, stellte er seine Torgefahr im Halbfinale unter Beweis. Einst kam er als Offensiv-Kraft aus Holland zu Liverpool, wurde nach und nach zum zentralen Mittelfeldspieler umfunktioniert. Auch als Joker könnte er eine wichtige Rolle spielen.

Fazit: Leichtes Plus bei Tottenham. Die Blessuren von Eriksen, Dele und Sissoko sind überstanden. Ihr Drang nach vorne sticht die Reds aus. Nur mehr 3:1 für Liverpool.