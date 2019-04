Influencer sind nicht gerade dafür berühmt, ihren Fans nachhaltige Themen näher zu bringen. Das ist bei Madeleine Alizadeh anders. Die Wienerin hat sich vor einigen Jahren gegen Fast Fashion entschieden. Seitdem zeigt sie wie Konsum "anders" geht. Ihrer Popularität hat es nicht geschadet. Im Gegenteil. Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten Buch.

Mehr als 200.000 Follower hat Madeleine Alizadeh aka DariaDaria auf ihrem Instagram Account, Zahl steigend. Wenn Madeleine sich auf Reisen macht, um für ihren Channel Impressionen zu sammeln, sieht das anders aus als so manch andere "Influencer-Trips". Kein Eiffelturm, der im Sonnenuntergang in Szene gesetzt wird, kein Yellow Cab, das in den Hochhaus-Schluchten New Yorks als Foto-Accessoire dient.

Stattdessen trifft sie in Brüssel Politiker, um sich gegen Einwegplastik stark zu machen, reist mit dem Zug durch Indien oder fährt in die Ukraine, um aus der Bürgerkriegszone des Landes in ihrem Podcast zu berichten.