"Ich habe nichts dem Zufall überlassen"

Es gab rund 1.000 Probandinnen, die in den letzten 15 Jahren ihre beiden Produkte getestet haben. Erzählen Sie uns bitte mehr darüber!

Dr. Tonar: "In meiner Ordination habe ich nahezu allen Patienten oder Patientinnen, die Beauty-Konsumenten sind, Proben mitgegeben und um ein Feedback gebeten. Und nachdem diese Patientinnen dann laufend für Kontrolltermine zu mir kommen, habe ich die Möglichkeit gehabt sie zu fragen. So habe ich über viele Jahren und unzähligen Feedbacks herausgefunden, was einfach das Bedürfnis der meisten Menschen ist und wie sie ihre Haut pflegen."



Was war Ihnen bei der Entwicklung wichtig?

Dr. Tonar: "Also ich habe Wirkstoffe genommen, die auch wirklich Wirkung zeigen und einen Effekt haben. Dann habe ich geschaut, dass ich die Inhaltsstoffe in eine Anwendungsform bringe, wo sie gut verträglich sind, ihre maximale Wirkung entfalten und gut einziehen. Ich habe also auf Basis der Wirkstoffe das Produkt drumherum entwickelt."

NIGHT ist die intelligente Pflege für die Gesichtshaut in der Nacht. Als wahrer „Allrounder" sorgt NIGHT dank ihrer innovativen Peeling-Technologie für ein klares Hautbild und einen ebenmäßigen, strahlenden Teint, und wirkt so unreiner Haut, Falten und Pigmentflecken aktiv entgegen. EYE unterstützt den natürlichen Erneuerungsprozess mit optimaler Konzentration an hochwirksamen Retinol und Hyaluronsäure, die die empfindliche Augenpartie pflegen, straffen und glätten. Das in der Creme enthaltene Vitamin A fördert die Neubildung von Hautzellen der obersten Schicht sowie die Bildung von Kollagen in den unteren Zellschichten.

Welche Produkte möchten Sie als nächste herausbringen?

Dr. Tonar: "Ich bin daran eine Tagespflege zu entwickeln. Da ist der neue Zukunftstrend probiotische Inhaltsstoffe. Sie stärken und unterstützen die Mikroflora der Haut."

Wie sieht mit den aktuellen Wirkstoff-Trends aus? Berücksichtigt man diese oder ist Ihnen die langjährige Erfahrung wichtiger?

Dr. Tonar: "Ich habe in erster Linie auf meine langjährige Erfahrung und auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgegriffen und dabei nichts dem Zufall überlassen. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man neue Dinge ausprobiert. Aber im allgemeinen erleben ja Stoffe, die wirken auch einen Trend. Zum Beispiel die Hyaluronsäure. Oder auch die Fruchtsäure, die auch in meiner Nachtcreme drinnen ist. Immer dann wenn man Wirkung sieht, wenn sich eine Qualität abzeichnet, wird daraus ein Trend."