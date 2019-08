Sony mischt mit seinen Alpha-Kameras schon länger den Markt auf und konnte viele Fotografen zum Umstieg von einer klassischen Spiegelreflex-Kamera zu einem spiegellosen Gerät bewegen. Höchste Zeit also, dass jetzt auch Nikon und Canon eine erste Generation an Vollformat-DSLMs in die Läden gebracht haben. Den günstigsten Einstieg ermöglicht Canon mit der RP (derzeit 1.509,99 Euro mit dem Adapter für EF-Objektive). Wir haben das Leichtgewicht gemeinsam mit dem Set-Objektiv 24-105 f4 (samt Adapter um 2.519,99 Euro) und dem neuen 50 f1,2 getestet.

Als Canon die EOS R vorstellte, gingen die meisten Branchenkenner davon aus, dass es sich um das neue Einsteigermodell handelte und demnächst eine spiegellose Profi-Kamera folgen dürfte. Tatsächlich aber dürfte Canon die EOS R als Mittelklassemodell positioniert haben – um kurz darauf die RP als Einsteigergerät herauszubringen. Viel Aufsehen wurde seitens des Kameraherstellers um das neue, kleinere und in mancher Hinsicht abgespeckte Modell jedenfalls nicht gemacht. Kein Wunder, ließt sich das Datenblatt nicht allzu spektakulär.

Das Haupt-Verkaufsargument der EOS RP ist der Vollformatsensor in Kombination mit der spiegellosen Technologie. Der elektronische Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten zeigt die zu erwartende Belichtung und erleichtert das Fotografieren mit manuellen Einstellungen. Er ist hell, kontrastreich und arbeitet ohne spürbare Verzögerung. Nur, wenn man etwas schief durch den Sucher blickt, verschwimmt das Bild.

Der Sensor der RP löst mit 26,2 MP auf, er dürfte nahezu identisch mit jenem in der 6D II sein. Bei der Bildqualität hat die RP trotzdem die Nase vorne, denn in ihr werkt der verbesserte, um eine Generation neuere DIGIC 8-Prozessor. Gegenüber der EOS R zieht die RP den Kürzeren – vergleicht man RAW-Dateien beider Kameras, weist die letztere einen geringeren Dynamikumfang auf. Beim Bearbeiten in der digitalen Dunkelkammer bietet sie dementsprechend etwas weniger Spielraum. Auch das Gehäuse hat gegenüber der R an Funktionen eingebüßt. Das Display an der Oberseite ist einem Einstellrad gewichen und die Touch-Bar an der Rückseite ist Geschichte. Wir finden: Sinnvolle Änderungen, schließlich wählen wir jetzt schneller zwischen den verschiedenen Modi und die Touchbar wurde ohnehin als unpraktikabel kritisiert.

Ein echtes Fliegengewicht

Mit 485 Gramm kommt die RP deutlich leichter und kleiner daher, als die R und 6D II. So klein, dass Canon eine Griffverlängerung anbietet, damit alle Finger Halt finden. Die Funktion eines Batteriegriffs mit einem eigenen Auslöseknopf für Hochformatfotos ist darin aber nicht enthalten – bis auf die Vergrößerung des Kamerabodys bietet er keinen Nutzen. Immerhin: Der Akku lässt sich dank einer Öffnung an der Unterseite wechseln, ohne dass der Griff abgenommen werden muss.

Für Nutzer einer Spiegelreflexkamera wie der 6D oder 5D fühlt sich die RP äußerst klein und leicht, fast fragil an. Der Vergleich zwischen RP und 6D II macht Sinn, denn beide Kameras sind derzeit für den gleichen Preis erhältlich, haben aber ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wer jetzt bereits auf ein spiegelloses Gerät umsteigen und den RF-Mount für die neuesten Objektive nützen möchte, ist mit der RP gut bedient. Sie ist in Kombination mit dem Kit-Objektiv eine gute, leichte und flexible Reisekamera, die zügig und zuverlässig fokussiert, Fotos kabellos ans Smartphone sendet und per USB-C aufgeladen werden kann.

Für Action- und Sportfotografen bietet die RP hingegen wenig Reizvolles. Die Serienbildgeschwindigkeit von 5 Bildern pro Sekunde erreicht sie nur mit fixiertem Fokus. Mit Servo-AF knipst sie überhaupt nur 4 Bilder pro Sekunde. Die 6D II ist mit 6,5 Bildern auch im kontinuierlichen Fokus deutlich schneller. Außerdem fällt die Bedienung dank des großen Einstellrads auf der Rückseite leichter. Die massivere Konstruktion der Spiegelreflexkamera bietet besseren Schutz gegen Schmutz, Staub und Regen. Die RP muss etwas behutsamer angefasst werden und auch beim Objektivwechsel ist Vorsicht angesagt, denn der Verschluss schützt den Sensor, anders als jener der R, während des Wechsels nicht vor Staub.