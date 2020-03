Am Wochenende war ich an der Front, einkaufen also in ein paar Geschäften, und ich kann berichten: Es ist noch ausreichend Ware da, sogar Hummerschwänze, Trüffel und Château Pétrus, was man unter der Woche halt so braucht für ein einfaches Leben, eventuell sogar in Quarantäne. In einer Hofer-Filiale waren die Einkaufswagen aus und in einigen Supermärkten fehlte die eine oder andere Dose aus dem Regal, ein paar Nudel- und Reissorten schienen knapp, aber nach einer unmittelbar bevorstehenden Hungersnot sah das nicht aus. Ob die Österreicher Tierhandlungen stürmten, um tatsächlich Hamster zu kaufen, weiß ich nicht.

Die Leute sind aber vorsichtig geworden. In einem Markt sah ich eine ältere Dame, die eine Serviette über den Holm des Einkaufswagens gebreitet hatte und als meine Frau und ich ein bisschen herumalberten und dabei das Wort „Medikament“ fallen ließen, rückte ein Ehepaar merkbar von uns ab. Das machte nichts, wir wollten sie ohnehin nicht einladen, die zwei sahen nicht so aus, als würden sie den Humor palettenweise ins Haus bringen.

In der U-Bahn ist es jetzt angenehm, ein Räusperer und man hat Beinfreiheit, ein paar Brocken Italienisch, also etwa „la lista delle bevande, per favore“ oder „il radiatore era troppo caldo“ und man kann sogar die Füße auf die Sitzbank gegenüber legen.