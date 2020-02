Damit das nicht zu sehr abdriftet in Richtung Intellekt, haut Ludwig jetzt ein paar Kalauer raus. „Beim Pensionistenverband“, sagt er, „ist es oft lustiger als bei den Jugendorganisationen“. Dann wechselt er in die Mundart, es geht um die Essverbote in der U-Bahn. „Mir wär es als Jugendlicher ned eingefallen, dass i in da Straßenbohn wos essen tua“. Der Vortrag nähert sich seinem Höhepunkt. Ludwig verspricht, dass alle 63 Ganztagsschulen ab dem kommenden Schuljahr gratis sein werden – inklusive Mittagessen. Die Eltern der 17.000 Schüler ersparen sich monatlich 180 Euro, 25 Millionen Euro kostet das im Jahr. Es soll eine Lehrplatzgarantie geben und eine Pflegegarantie, jeder soll einen Platz in einem Pensionistenwohnheim oder einer Pflegeeinrichtung finden. Auf die Finanzierung geht Ludwig nicht weiter ein, auch das erinnert an Kurz.

Die Grünen erwähnt er in keinem Wort, aber er richtet seinem Koalitionspartner aus, dass seine SPÖ in Sachen Klimaschutz „besser als der politische Mitbewerber“ sei und „an den großen Rädern“ drehe. „Da geht’s nicht um die Behübschung von einzelnen Straßenzügen“. Dieser Nichtwahlkampf für die Nichtwahl ist auch nicht nichts. Am Ende sagt Ludwig „Glück auf“, alle erheben sich, applaudieren, es ist jetzt siedend heiß im Raum, man sieht es allen an. Was dann passiert, kann ich nicht sagen, denn das Video endet und eingeladen zu der Veranstaltung war ich ja nicht.