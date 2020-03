Alles im Leben ändert sich jetzt. Im Supermarkt, in dem meine Familie gestern war, gab es noch fast alles, aber eben nur mehr fast, keinen Reis mehr und keine Nudeln, auch keine Dosen mit Thunfisch. Also schon Thunfisch, aber nur den mit Erbsen, so schlimm ist die Krise nun auch wieder nicht. Bekannte hatten Besuch aus Deutschland, früher hätten sie eine Sachertorte als Mitbringsel gekauft, jetzt standen sie mit großen Augen vor den Klopapier-Regalen und bedauerten, im Gepäck keinen Platz für mehr als ein paar Rollen zu haben. In manchen Gegenden in Deutschland ist Toilettenpapier tatsächlich ausverkauft. Besch...eidene Zeiten.

Klopapier ist das neue Gold, nie hätte ich gedacht, dass ich einmal einen solchen Satz schreiben werde, es ist weltweit vergriffen. In Australien prügelten sich Kunden eines Supermarktes um die letzten Lagen. Die Tageszeitung „The NT News“ druckte eine eigene Beilage. In der Heftmitte, zwischen den Sporttabellen, konnte man acht Seiten Spezialpapier heraustrennen und sie dann als Klopapier verwenden. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, nicht allein deshalb, weil vertiefen in diesem Zusammenhang ein vielleicht unglückliches Wort ist, aber auch deswegen. Der Chefredakteur der Zeitung jedenfalls gab dem australischen „Guardian“ ein Interview und fasste das Angebot seines Mediums so zusammen: „Es war definitiv keine beschissene Ausgabe“. Zumindest anfangs wohl nicht, möchte ich anfügen.

Man lernt jetzt täglich dazu. Händewaschen soll das wirksamste Mittel gegen die Ausbreitung der Infektion sein. Mindestens 20 bis 25 Sekunden lang sollte es dauern, aber wie misst man das, eine Stoppuhr hat ja im Bad wohl keiner dabei? Sohn Nr. 2 hat das Problem gelöst, er singt „Happy birthday“ zwei Mal durch. „Happy birthday to you, happy birthday to you...“ Ich habe es getestet und tatsächlich 22,35 Sekunden gebraucht. Wenn mich das Virus singen hört, flüchtete es zwar ohnehin recht flott zu einem anderen Wirt, aber das ist ja hier nicht das Thema.

Man soll jetzt in Stoßzeiten nicht mehr mit den Öffis fahren, rät SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, erlernter Beruf Virologin. Menschenansammlungen sollte man grundsätzlich meiden, Familienfeste absagen, weil das Virus besonders häufig ältere Menschen befällt und niederringt. Senioren soll man nicht mehr im Altenheim besuchen, ältere Kranke nicht mehr im Spital. Über Wochen nicht mehr? Das Virus wirft für jeden von uns unterschiedliche Fragen auf, wir müssen mit Problemen zurechtkommen, mit denen wir nicht in unseren kühnsten Träumen gerechnet hatten. Wir lernen unseren Alltag neu kennen und wissen nicht, ob er uns so gefällt.