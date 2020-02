Es gab Werner Kogler (58) schon allein in eher privat gehaltenen Interviews und seine Lebenspartnerin Sabine Jungwirth (51) ebenfalls. Ein großes österreichisches Frauenmagazin, das naheliegenderweise „Woman“ heißt, brachte den Vizekanzler und seine Lebenspartnerin jetzt zusammen an einen Tisch, was sehr löblich ist, denn die beiden sehen sich kaum, immerhin habe man aber zuletzt gemeinsam das Finale der Australian Open angeschaut, gestanden sie. Das Interview beginnt so, wie es viele Frauen im Alltag mutmaßlich schon einmal (?) erlebt haben. Sie sitzt beim Kräutertee, er kommt eine Viertelstunde zu spät in den „Adlerhof“ in Wien, busselt seine Liebe, checkt dann am Handy noch ein paar Mails, dann schaltet er das Smartphone auf Flugmodus, immerhin. Soll Kurz schauen, wie er eineinhalb Stunden allein zurechtkommt, das wird er schon schaffen, jetzt wo es ihm Alma Zadić „mittlerweile“ beigebracht hat.

Sabine Jungwirth ist Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, auch Politikerin also, Anfang März tritt sie bei den Kammerwahlen an. Werner Kogler und sie sind seit zehn Jahren ein Paar, am Anfang hielten sie ihre Beziehung geheim („das posaunt man ja auch nicht gleich herum“). Offenbar gefiel das Kogler, denn auch als er sich mit Kurz längst einig war, griff er nicht zur Posaune, aber das ist eine alte Leier. Bei einer Veranstaltung habe es gefunkt, also zwischen Kogler und Jungwirth, aber zwischen Kogler und Kurz war das ähnlich. Bei der Weinkost der „Kleinen Zeitung“ am Pogusch letzten August setzten sich die beiden länger zusammen. Ich glaube Kogler denkt heute noch, dass der Kanzler dies spontan und ohne Hintergedanken gemacht hätte, Männer sind ja oft seltsam, wenn es einmal funkt.