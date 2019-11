24 Tage Hongkong

Tindern für die Freiheit

Die Proteste finden normalerweise an Wochenenden statt, unter der Woche ging ich also meinem Touristenprogramm nach. Trotzdem kam ich von den Demonstrationen nicht ganz los. In der U-Bahn erhielt ich etwa plötzlich eine Nachricht auf mein iPhone. Jemand in der Nähe wollte mir Bilder via AirDrop schicken.

Es waren Informationsblätter in englischer und kantonesischer Sprache. Sie informierten über die derzeitige Situation in Hongkong und über den anstehenden Protest am 5. August, der in sieben verschiedenen Bezirken von Hongkong stattfinden sollte. Die Informationen waren wohl als Warnung gedacht. Ich, eine Touristin, sollte mich von diesen Regionen fernhalten.

Digitale Kommunikation machte die Organisation der Proteste in Hongkong überhaupt erst möglich. Facebook, Instagram, Reddit und sogar Matches in der Dating-App Tinder werden zur Warnung und auch Rekrutierung neuer Demonstranten für anstehende Proteste genutzt. Dazu kommen Livestreams und Info-Material in sozialen Netzwerken.