Bärig oder? So viel Unfähigkeit wie die Tiroler Politik letzte Woche an den Tag legte, muss man erst schaffen. Leugnen, vertuschen, aussitzen wollen, Kontingente von Urlaubern in ein Gefahrengebiet locken, zuletzt zwei Ärzte aus Salzburg, die daheim das gesamte Personal ihres Spitals in Gefahr brachten. Noch am 8. März schrieb die Landesregierung in einer Presseaussendung. „Die Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar (gemeint ist das „Kitzloch“ in Ischgl) ist aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich“. Schämt Euch!

Nachhaltig oder? Schweden hat (Stand gestern Abend) 992 Corona-Kranke, 179 (18 Prozent) davon steckten sich in Österreich an. Dänemark hat 785 Fälle, 265 holten sich den Virus in Österreich, Norwegen hat 907 Infizierte, gleich 459 davon hatten Corona als Mitbringsel aus Österreich im Gepäck. Die Tiroler haben nachhaltig etwas für unseren Tourismus getan, da darf man mit Lob nicht sparen.

Nichts Neues oder? Günther Platter war als Innenminister ein Duckmäuser, dann verschaffte ihm die ÖVP den Job als Landeshauptmann von Tirol, da sollte er nicht so viel anstellen können. Das war ein Irrtum. Erst die Krise verleugnet, dann den Kopf in den Sand gesteckt, schließlich desaströs gemanagt. Wenn alles vorbei ist, sollte er seine Sachen packen. Ich mag die Tiroler, sie haben sich etwas Besseres verdient.

Ignorant oder? Die Mariahilfer Straße, die Parks von Wien bis Bregenz, das Innufer in Innsbruck, die Wiener Märkte – alles war am Wochenende noch gut besucht. Welchen Teil von Daheimbleiben haben die Leute eigentlich nicht verstanden?