Kurze Zeit später meldete sich Heinz Faßmann ebenfalls aus seinem Ministerium, auch er ließ das Papamobil in der Garage, vielleicht war er mit dem Kopf dagegen geknallt oder auch mit dem Knie, dort wo andere sich den Kopf stoßen. Der Bildungsminister kündigte an, die Unis und Hochschulen nicht „hochfahren“ zu wollen, weil sie ja nie runtergefahren worden waren (was man den Studenten vielleicht hätte sagen sollen), sondern Unis und Hochschulen (nicht die Studenten) werden vielmehr jetzt „durchstarten“. In stiller Dankbarkeit nehmen wir einen neuen Begriff ins Corona-Lexikon auf. Dieses Durchstarten erfolgt im ersten Gang einen Kolbenreiber-Getriebes, Präsenzunterricht gibt in diesem Studienjahr nämlich keinen mehr, Prüfungen finden schon statt, aber aus der Ferne, der Medizin-Aufnahmetest wird auf den 14. August oder auf Ende September verschoben. Ich hoffe, die angehenden Ärzte können immatrikulieren, ehe sie ihre erste OP am offenen Herzen durchführen dürfen. Warum man in einem Covidjahr, in dem uns die Bedeutung medizinischer Einrichtungen recht anschaulich vor Augen geführt wurde, nicht alle Bewerber aufnimmt, muss ich erst gedanklich sezieren.

Es blieb Sebastian Kurz an diesem Tag vorbehalten, als erster Ritter der Kokosnuss mit dem Papamobil zur Pressekonferenz einzureiten und heranzufahren, es war erst die dritte Pressekonferenz der Regierung an diesem Tag und es war noch nicht vorbei. Kurz trat solo auf, aber das machte nichts, denn schließlich gibt es ja auch nur einen Papst. Oder zwei. Zumindest manchmal.

Der Kanzler hatte zuvor im Kreiskyzimmer, das mit dem Foto von Leopold Figl an der Mauer, an einer Videokonferenz der „smarten Länder“ teilgenommen. Wie es der Zufall so wollte, war ein Fotograf in der Gegend, die dabei entstandenen Fotodokumente zeigen den Kanzler gestikulierend, sein Gegenüber ist ein abartig großer Monitor, auf dem seine Gesprächspartner in einem Mosaik aus kleinen Fenstern eingeblendet sind. Neben dem Kanzler sitzen seine außenpolitische Beraterin Barbara Kaudel-Jensen und sein Pressesprecher Etienne Berchtold. Zettel, Kugelschreiber und Wasserglas (voll) vor Kurz sind so akkurat aufgestellt, Rafael Nadal hätte seine helle Freude daran.