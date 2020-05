Theoretisch sollte diese App also funktionieren, die Regierung setzte eine Zeitlang darauf, jetzt ist sie eher schmähstad, was sonst nicht zu ihrem Portfolio gehört. Das kann an mangelndem Sex liegen, ich habe das schon erwähnt, nicht bei der Regierung natürlich, sondern bei den Telefonen. Wenn man also ein iPhone hat, dann findet der digitale Handshake weder digital noch analog statt, es klappt überhaupt kein Handshake, sagen mir Menschen, die sich ehrlich bemüht haben und ihre Geräte miteinander verkuppeln wollten. Sie endeten wie die Mütter von Söhnen, die bis ins fortgeschrittene Alter daheim wohnen. Das Hotel Mama gibt es offenbar auch für Smartphones.

Man holt sich also die App aus dem Appstore, das geht flugs, dann muss man alles aktivieren, was sich nur irgendwie aktivieren lässt, also Mikro oder Bluetooth, einfach alles. Die App muss auch aktiv bleiben, also man darf sie nicht schließen, sonst ist es mit dem Sex vorbei noch ehe es mit dem Sex begonnen hat. Früher musste man manuell anbandeln, alle Kontakte händisch eingeben, aber in der neuen Version von „Stopp Corona“ gibt es eben den digitalen Handshake, es genügt zwei Handys nebeneinander hinzulegen und zu warten bis sich die beiden finden. Tun sie nur nicht. Nicht nach einer Minute, nicht nach fünf Minuten, nach einer Stunde, nach einem Tag. Beide bleiben Singles, es gibt nicht einmal einen One-Night-Stand. Monogamie in der Telefonie.

Das ist schade, denn wir versuchen gerade, uns die digitale Welt nutzbar zu machen oder die digitale Welt versucht, an uns brauchbare Seiten zu entdecken, was gar nicht so einfach ist, für beide nicht. Die Coronakrise hat es mit sich gebracht, dass sich unser Leben derzeit ändert und das in einer Rasanz, die wir nicht für möglich gehalten haben. Beispiele? Die Österreicher galten bisher als Bargeld-Fetischisten, nun zahlen bereits 40 Prozent mit Karte. Die Zahl der User auf Spieleplattformen schießt in die Höhe, die Videoclip-Community von TikTok explodiert. In China benutzen Menschen ihr Smartphone im Schnitt schon fünf Stunden am Tag, in Italien sind es 2,7 Stunden. In Österreich wird um 63 Prozent mehr mit dem Handy telefoniert, die Tagesspitze allerdings ist nunmehr um 10 Uhr vormittags erreicht und nicht wie früher um 18 Uhr, also zwei Stunden bevor Martin Ho zu Bett geht.

Auch Home-Working und Home-Schooling waren Entdeckungen, ohne die wir vielleicht auch ausgekommen wären, aber die nun da sind und das massiv. Plattformen wie "Zoom" oder "Teams" waren bisher weitgehend nur Insidern ein Begriff, nun werden sie in einem Atemzug mit Amazon oder Facebook genannt. Gestern durften übrigens 100.000 MaturaschülerInnen in die Klassen zurück, auch die Kindergärten sind nun wieder besser besucht. Digitales und analoges Leben beginnen sich wieder miteinander zu verpartnern. Gut so!