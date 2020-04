Vorerst einmal aber schaut Europa, was heißt Europa, die ganze Welt, mit einer Mischung aus milder Anerkennung und verhaltenem Jubel zu uns herüber oder herunter, je nach Sichtweise, und das ganz zurecht. Wir sind Wunderheiler, denn gestern konnte ein 95-jähriger Corona-Patient gesund das Innsbrucker Krankenhaus verlassen. Wir tun Wundersames, denn wir sperren ab nächster Woche zwar nicht die Unis und Schulen dafür aber alle Baumärkte auf. Wir versuchen, Wunderdinge zu vollbringen, gestern etwa, als die Ministerinnen Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger, verborgen hinter den Scheiben des Plexiglas-Papamobils im Kanzleramt, Amazon den Kampf ansagten. Ja, okay, wunderlich sind wir zuweilen auch ein bisschen, aber lassen wir das.

Unser „Coronexit“, der sanfte Ausstieg aus der Krise, fand nun Niederschlag in der „Washington Post“ und im britischen „Guardian“, die deutsche „Bild“ sieht uns sogar neidisch als Vorbild: „Ösis machen’s vor“ lautete gestern die Schlagzeile am Cover. Im Blatt findet sich ein Interview mit Sebastian Kurz, der Artikel dazu ist eine Huldigungsadresse an uns (oder genauer gesagt an den Kanzler, aber in der Krise passt kein "Krone"-Blatt zwischen uns). „Wir wollen auch so einen Plan“, steht da, zur besseren Lesbarkeit in Großbuchstaben.

Der deutschen Kanzlerin Angela Merkel wird recht unverblümt Zögerlichkeit und Zauderei vorgeworfen und das, ebenfalls großgeschrieben, so: „Kein Ausstiegsszenario für Deutschland.“ Merkel selbst sagt einen Satz, den wir am besten erst aus der Zeitung ausschneiden und dann aus dem Zusammenhang reißen sollten: „Österreich war uns immer ein Stück voraus in den Dingen“. Da schau her: Wenn wir die Deutschen einmal drei Wochen lang nicht auf Urlaub zu uns fahren lassen, werden sie richtig handzahm.

Die werden erst Augen machen, wenn wir mit unserer Corona-App einmal anfahren. „Silicon Valley“ von Europa werden sie uns nennen, wir werden alle nur mehr Rollkragenpullover tragen, auch im Sommer, auch am Ufer vom Wörthersee. Einmal im Jahr werden wir uns absichtlich schlecht anziehen, alle Nerds der Welt zu uns einladen und ihnen allerlei Technologie zeigen, die wir vorher den Südkoreanern geklaut, oder sagen wir besser, die wir uns temporär von ihnen ausgeborgt haben. Auch Angela Merkel werden wir zu uns bitten, sie in die erste Reihe setzen und ihr einen bestickten Polster schenken, auf dem steht: „Österreich war uns immer ein Stück voraus in den Dingen.“ Sie wird milde lächeln, da bin ich mir sicher, und weiterhin nach Südtirol auf Urlaub fahren.