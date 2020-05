Die SPÖ pflegt einen recht saloppen Umgang mit Tageszeiten, ich glaube, das kann man so sagen. Als Michael Häupl noch 20 Kilo schwerer und Wiener Bürgermeister war, stand er bei einem Pressetermin am 14. April 2015 neben dem Kanzler, der damals noch Werner Faymann hieß, und die Zunge ging ihm über. Die SPÖ hätte damals gerne die Dienstzeit der Lehrer in den Klassen erhöht und zwar für immer, nicht nur an Corona-Fenstertagen. Gleichzeitig wollte sie die Arbeitszeit für alle verkürzen, Sie sehen, in den letzten fünf Jahren hat sich bei den Roten nicht so rasend viel getan. Häupl wurde auf die Diskrepanz mit der Arbeitszeit angesprochen und sagte: „Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, bin ich Dienstagmittag fertig. Dann kann ich heimgehen“.

Die Lehrer fanden das, wie soll ich sagen, mittellustig, die meisten frühstücken ja selten Clowns, wozu haben sie schließlich Schüler? Häupl tat der Kalauer am Tag darauf leid, also er tat ihm nicht wirklich leid, es tat ihm leid, dass er den Satz gesagt hatte. Wie auch immer, gestern war Pamela Rendi-Wagner zu Gast in der Pressestunde und erneut geriet etwas mit den Tageszeiten durcheinander. Die SPÖ-Chefin wurde zunächst von ORF-Redakteurin Claudia Dannhauser ausführlich begrüßt, etwa so eine Dreiviertel Kogler lang, man hätte also dazwischen der Mama zum Muttertag gratulieren können, eventuell wäre es sich auch ausgegangen, dass man einen Sprung bei ihr vorbeischaut. „Frau Rendi Wagner,“ sagte Dannhauser schließlich, als niemand mehr damit rechnete, „vielen Dank fürs Kommen“. Und die Angesprochene? Sie antwortete mit „schönen guten Morgen“. Es war knapp nach 11 Uhr und der Tag fing gut an.

Dannhauser fühlte sich dadurch offenbar ermutigt und zog über die SPÖ her, nannte das aber „noch höflich formuliert“. „Einen derartigen Intrigantenstadl wie man ihn in der SPÖ derzeit sieht, hat man noch selten in einer Partei erlebt“, sagte sie. Man könnte jetzt einwenden, dass es manche Seltenheiten in diesem Land offenbar durchaus häufig gibt, ich erinnere nur an die Mensuren, die sich Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl jüngst schlugen. Oder an Sebastian Kurz, der Reinhold Mitterlehner so unsanft aus dem Amt kickte, dass sich Mitterlehner seinen Kummer sogar in einem Buch von der Seele schreiben musste, der Arme. Auch die SPÖ hat schon wildere Zeiten erlebt, etwa als Faymann vom Rathausplatz gepfiffen wurde, aber lassen wir das, denn Pamela Rendi-Wagner fand die perfekte Antwort und wieder kam ihr der Kalender zu Hilfe.

„Da kann man sich ja nur mehr die Frage stellen“ stellte Claudia Dannhauser nur mehr die Frage: „Warum tun sie sich das an?“ Rendi-Wagner hätte nun vielerlei antworten können, etwa: „Wissen Sie, die Haxelbeißer in der Partei können sich alle brausen gehen. Ich habe den alten Knackern gerade bei der Mitgliederbefragung gezeigt, wo der Bartl den Most holt“. Oder: „Vielleicht wäre es für ein paar in der SPÖ besser, wenn sie sich einmal einen richtigen Job suchen, ich hatte schon einen bevor ich in die Politik ging.“ Aber das tat sie nicht, stattdessen begann sie so: „Lassen Sie mich zuerst, Frau Dannhauser, es ist ja Muttertag, mich bedanken bei allen Müttern in Österreich, ich bin ja selbst Mutter, möchte das gleich vorwegstellen, weil die Coronakrise hat vor allem die Mütter und die Frauen in Österreich auch sehr in Anspruch genommen“. Ein paar Minuten später sagte sie zu einem anderen Thema: „Wir haben die richtigen Antworten“. Offenbar nicht immer.