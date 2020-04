Politiker in Österreich zu sein, das war früher ein gefährlicher Beruf. Also nicht für die Politiker selber, sondern das volle Risiko lag bei den Menschen, die auf Politiker trafen. Dazu muss man wissen, dass das Verhältnis zwischen Volk und Obrigkeit im alten Jahrtausend noch ein gänzlich anderes war, da war irgendwie mehr Respekt, vielleicht auch eine Spur Furcht, Ehrfurcht eventuell.

Wenn ein Politiker damals ankündigte, dass er sich in die Provinz aufmacht, dann freuten sich die Leute darauf wie die Schneekönige, vor allem wenn das rund um hohe Festtage passierte, dem Nationalfeiertag etwa. Dann wurden in den Schulen kleine Fähnchen gebastelt. Die Kinder schnitten sich feinsäuberlich weißes Papier zurecht und bemalten es mit Buntstiften rot-weiß-rot. Die Fahne steckten sie dann auf dünne Holzstaberln wie man sie für Zuckerwatte verwendete. So standen sie am Straßenrand und schwenkten die Zuckerwattestäbchenfähnchen wild hin und her, wenn das Auto eines hohen Politikers vorbeifuhr oder gar stehenblieb. Die Zeiten waren nicht unbeschwert, aber sie sahen so aus.

Franz Jonas war 14 Jahre lang sozialistischer Wiener Bürgermeister, ehe er 1965 zum Bundespräsidenten gewählt wurde, übrigens mit dem bis heute hauchdünnsten Vorsprung, knapp 65.000 Stimmen entschieden. Er wurde recht rasch recht beliebt im Land, weil er sehr leutselig war, mit seinen Krankenkassenbrillen, dem hohen Haaransatz und dem verschmitzten Lächeln erzielte er diese opahafte Wirkung, die Österreicher an Staatsoberhäuptern so lieben. Als Kind traf ich das Staatsopahaupt jeden Tag, sein Bild hing in der Volksschule direkt neben der Tafel.

Jonas aber hatte, wie man damals sagte, eine etwas feuchte Aussprache und das meinte ich mit Gefahr. Die Mädchen und Buben, die bei einem Besuch des Bundespräsidenten also in der ersten Reihe standen, mit ihren selbst gebastelten Fähnchen wachelten und zu denen sich Jonas dann hinunterbeugte, um sie für ihre Arbeit zu loben, die waren danach zwar nicht geduscht, aber die Richtung stimmte, vor allem wenn in den Sätzen von Jonas einer oder mehrere Zischlaute vorkamen. „Du bist aber ein strammes Mädchen“ etwa eignete sich gut dafür, einen Flüssigkeitsstrom auszulösen, der jenem der Krimmler Wasserfälle nahekam.