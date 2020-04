Es waren wohlgesetzte Worte, aber am Ende entließ dieser Tag wohl viele in Österreich in eine Nacht großer Ungewissheit. Lassen Sie mich es so sagen: Am Montag fand der Kanzler keine Tunnelröhre, am Donnerstagvormittag sah sich der Gesundheitsminister schon fast durch die Tunnelröhre durch, die der Kanzler drei Tage davor nicht einmal entdecken hatte können. Und am Donnerstagabend sagte der Bundespräsident, dass die Fahrt durch diesen Tunnel noch eine ziemlich lange Weile dauern kann, wie lange wisse man nicht. Von einem Licht am Ende sprach er nicht.

Bei all der Pressekonferitis der Regierung hat man den Eindruck, dass die Kommunikation zunehmend zu entgleisen beginnt. Bei seinem Medientermin sprach Anschober gestern plötzlich von 92.190 Tests, die bisher durchgeführt wurden, einen Tag davor waren auf der Webseite seines Ministeriums noch 56.000 Tests ausgewiesen worden. Nein, die rund 36.000 Checks waren nicht über Nacht durchgeführt worden. Es würden mittlerweile über 40 Labors in Österreich Tests machen, erklärte der Gesundheitsminister, die kleineren davon ihre Daten aber nicht ins Epidemiologische Meldesystem einspeisen. Warum aber veröffentlicht man dann Zahlen, von denen man weiß, dass sie nicht ein bisschen falsch sind, sondern um Hausecken?

Auch die Zahl der Infizierten schwankt, sie sind sowohl über das Innenministerium, als auch über das Gesundheitsministerium zu erfragen – und stets anders. Das Innenministerium ermittelt die Fakten einmal am Tag, immer um dieselbe Zeit über einen Rundruf in die Bundesländer. Es sind die Daten, die dann dem Krisenstab zur Verfügung stehen, der immer um 8.30 Uhr tagt. Auf der Webseite des Gesundheitsministeriums werden die Zahlen laufend erneuert, ablesbar sind aber nur jene Fälle, die bereits ins System eingegeben wurden, nicht die tatsächlichen. Es ist ein täglicher Blindflug.

Wenn stimmt, was Ärzte hinter vorgehaltener Hand erzählen, dann herrscht auch bei der Zahl der Toten große Ungewissheit. Pathologen sind offenbar angewiesen worden, bei „Corona-Toten“ keine posthumen Untersuchungen vorzunehmen, weil es ein nicht bewiesenes Ansteckungsrisiko gebe. Über ein CT aber könnte man etwa recht schnell erkennen, ob jemand an Covid-19 umgekommen ist oder nicht. So aber wird momentan jeder Infizierte, der stirbt, als „Corona-Toter“ in der Statistik erfasst.

Auch bei „Patientin 0“ tappt man wieder im Dunklen. Bei der Pressekonferenz am Vormittag hatte ein von Anschober zugezogener Experte davon gesprochen, eine Kellnerin aus der Schweiz sei in Ischgl bereits am 5. Februar als erste Infizierte entdeckt worden. Ein Eingabefehler, ruderte das Ministerium am Abend zurück, tatsächlich habe die Patientin erst am 5. März Krankheitssymptome gezeigt. Ein Malheur, kann passieren, aber das alles passt ins Bild.