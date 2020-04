Also doch die Friseure. Am vergangenen Wochenende hatte es noch geheißen, wer darauf hoffe, dass im vertikalen Gewerbe bald die Schere aufgeht, werde sich schneiden. Haarsträubend! Gestern dann das große Frohlocken: Ab 1. Mai werden alle wieder über einen Kamm geschert oder geschoren. Um ein Haar wären uns Haare auf den Zähnen gewachsen, so aber wird im Handumdrehen aus dem Tag der Arbeiterbewegung der Tag der Scherenbewegung. Das ist politisch brisant, ich halte das nicht für an den Haaren herbeigezogen. Später vielleicht mehr dazu.

Schulen werden weiter abgeschrieben, am Uni-Dekanat kein Dekan naht, die Bundesgärten werden über Ostern abgegrast, alle Familienfeiern sind abgeblasen, die Chance auf Auslandsreisen im Sommer ist verflogen, Fußballspiele sind in weite Ferne gekickt, Theater haben ausgespielt, Freibäder kommen ins Schwimmen – alles nicht so wichtig. Gestern war der Tag, an dem unsere neue Glückssträhne begann, jetzt machen wir wieder einen guten Schnitt. Ich weiß von Menschen, die in der Sekunde ihre Friseure auf Facebook ausfindig machten und sie flugs anschrieben, inhaltlich wurde etwa so auf die Tube gedrückt: „Ich will den ersten Termin am ersten Tag, koste es, was es wolle“. Manche ließen dem Wunsch sanfte Drohungen folgen, etwa dem Coiffeur, würde er das Ansinnen abschlägig bescheiden, das eine oder andere Haar zu krümmen.

Die Friseure werden sich nicht retten können vor den vielen Menschen, die in ihre Salons drängen, die meisten Stammkunden werden sie wegen ihrer Shades of grey eventuell gar nicht mehr gut wiedererkennen. Viele werden auf Krawall gebürstet sein, wenn sie nicht sofort, das heißt nach läppischen sechs bis sieben Stunden Wartezeit, drankommen. Menschen, die an Supermarktkassierern kein gutes Haar lassen, wenn nicht momentan eine zweite Kassa aufsperrt, sobald sich eine Schlange aus zwei Personen gebildet hat, werden eine Engelshaargeduld an den Tag legen. Was sollen sie auch sonst tun? Scheitelknien?