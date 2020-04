Es gibt natürlich Menschen, die das mögen, ich will um Gottes willen niemandem „Selbstversorger-Appartements“ madig machen. Meine Definition von Urlaub ist das aber nicht, ich will in den Ferien was sehen, was erleben, was spüren, was genießen, was Altes erkunden und was Neues kosten. Um es knapp zu sagen, ich will im Urlaub in ein anderes Leben eintauchen, um das Leben, das ich sonst habe, ein Jahr lang wieder wertschätzen, ja vielleicht auch ein bisschen besser aushalten zu können. Das klappt nicht immer hervorragend, aber in Zeiten, in denen wir gar keinen richtigen Urlaub haben, fallen einem genau jene Episoden aus bisherigen Reisen ein, die damals eher in die Kategorie Missgeschick fielen. Auch das ist ein Wesen von Ferien: Erlebnisse brennen sich einem ein, die schlechten meistens tiefer als die guten.

Ohne sie langweilen zu wollen, erlaube ich mir eines dieser Erlebnisse zu erzählen. Mein Gepäck und ich fuhren einmal getrennt voneinander auf Urlaub. Also wir reisten schon gemeinsam aus Wien ab, aber in Kanada verloren wir uns aus den Augen. Meine Koffer wollten sich noch ein paar Tage Montreal anschauen, ich musste weiter nach New York, also standen meine Familie und ich ziemlich spät in der Nacht in LaGuardia und hatten nur mehr dabei, was wir am Leib trugen und in ein paar Rucksäcke passte, was nicht viel ist. Mein Gepäck machte sich unterdessen in Montreal ein paar schöne Tage, damals konnte man ja noch unter Leute gehen, auch als Koffer.

Ich überspringe jetzt einige unschöne Szenen, denn fünf Leute bis auf die Zahnbürste nackt in Manhattan, das gibt fast einen Filmstoff her, wobei die Erwähnung von Stoff in diesem Zusammenhang bei mir auch Jahre nach diesem Vorfall eine Reihe von Emotionen auslöst, an deren filmischer Umsetzung Hollywood eventuell Interesse haben könnte. Sie merken vermutlich, ich übertreibe jetzt ein bisschen.

Wir kauften also das Notwendigste nach, ein paar Tage später mussten wir weiter, das ist der Nachteil von Amerikareisen gegenüber „Selbstversorger-Appartements“ zum Beispiel, man ist etwas unstet. Unser Gepäck war immer noch nicht da, als wir zum Flughafen mussten, aber die Airline machte uns große Hoffnungen auf ein baldiges Wiedersehen, die Koffer schienen das Interesse an Montreal verloren zu haben und waren auf dem Weg zu uns. Aber als sie in New York landeten, waren wir schon abgeflogen. Dieses Schauspiel wiederholte sich ein paarmal in anderen Städten. Die Fluglinie rief uns an, dass unsere Siebensachen eben auf jenem Airport gelandet waren, von dem wir gerade abgehoben hatten. Inzwischen hatten wir uns daran gewöhnt, dass man weniger braucht im Leben als man vermutet, diese Erfahrung kommt uns jetzt als Familie in der Coronakrise zugute.