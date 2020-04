Das Kanzler-Küken, das ist bitte nicht von mir, sondern aus der TV-Show, hat heute einen geschichtsträchtigen Tag vor sich. Nein, er gibt nicht mit dem Vizekanzler, dem Gesundheitsminister und dem Innenminister eine dieser raren Pressekonferenzen (das tut er erst morgen), sondern er feiert 75 Jahre Zweite Republik. Um 9.15 Uhr marschiert Sebastian Kurz gemeinsam mit Werner Kogler und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (erneut richtig geschrieben, kriegt man dafür eigentlich jö-Punkte?) durch die Kastanienallee zum Äußeren Burgtor. Dort wird um 9.30 Uhr im Weiheraum ein Kranz niedergelegt. Falls Sie sich das heute im Fernsehen anschauen, sei Ihnen mitgegeben, dass hier nichts spontan passiert, sondern alles durch das Protokoll bis ins Kleinste festgelegt ist. Also auch „Kanzler und Vizekanzler richten jeweils eine der beiden Schleifen“ oder „Kurzes Verharren vor dem Kranz“.

Ich muss zugeben, dass es banale Sätze gibt, über die man banalerweise sagen muss, dass sie oft ins Schwarze treffen, auch wenn es um Türkise geht. Das bezieht sich jetzt gar nicht sehr auf Worthülsen in Politikerreden, ein bisschen schon natürlich, aber eigentlich meine ich so etwas wie: Unglaublich wie die Zeit vergeht. Als ich gestern für die Berichterstattung über die Gedenkveranstaltung im digitalen Archiv kramte, stieß ich auf Fotos, die wirkten wie aus einer lange vergangenen Zeit. Sebastian Kurz ist darauf zu sehen, daneben Heinz-Christian Strache, auch Finanzminister Hartwig Löger und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein sind klein zu erkennen. Der Kanzler und der Vizekanzler legten am Heldenplatz einen Kranz nieder. Datum: 24. April 2019, drei Wochen vor Ibiza. Ziemlich genau ein Jahr ist das her. Lediglich ein einziges Jahr, man glaubt es kaum.

Nur mehr der Kanzler ist noch da und der hält heute eine große Rede. Die Österreichfahne und die Europafahne werden dafür extra ins Kreiskyzimmer geschleppt, ins Büro also von Sebastian Kurz, und um 11 Uhr tritt das Küken (es ist immer noch nicht von mir) vor die Kamera. Werner Kogler und den Rest der Combo lässt er diesmal daheim, dafür hat er vier Philharmoniker mit, also nicht mit, sie sitzen im nahen Kongresssaal im Kanzleramt. Die Musiker (1. Violine, 2. Violine, Viola, Cello) spielen den dritten Satz aus Ludwig van Beethovens Streichquartett Nr. 16 „Lento assai, cantante e tranquillo“, also langsam genug, singend und ruhig“. Wenn sie nicht hudeln, sind sie in sieben Minuten fertig.

Beethoven hat sein letztes Streichquartett 1826 in einem Waldschlössel in Gneixendorf bei Krems in Niederösterreich vollendet. Der 55-Jährige war da schon taub, krank und notorisch übel gelaunt, was auch daran gelegen sein könnte, dass er seinen Neffen Karl im Schlepptau hatte, der sich zuvor wegen Spielschulden in Wien in den Kopf geschossen hatte, was einen gesellschaftlichen Skandal auslöste. Der Selbstmordversuch –damals als schweres Verbrechen klassifiziert – wurde schließlich als Unfall vertuscht. Nur falls sie glauben, nur heute passiert dauernd was.

Nach den Streichern hält Kurz seine Rede, wenn er „langsam genug, singend und ruhig“ spricht, kommt er in 15 Minuten zum Schluss. Was man so hört, will der Kanzler Optimismus versprühen, er möchte an die Aufbaugeneration, an die Großeltern, erinnern, ans Anpacken appellieren. Danach wird die Bundeshymne gespielt, alles in allem wird es sehr staatstragend, man muss dazusagen, die Veranstaltung war für 550 Gäste in der Hofburg geplant, dann lud man Corona ein und deshalb wollten die anderen nicht mehr kommen. Auch irgendwie undankbar.