Den neuen Kanzler der Herzen trieb an diesem Wochenende ganz etwas anderes um. Nachdem Sebastian Kurz, wie eine Reihe anderer Politiker, eine neue Liebe zu Schutzmasken erfasst hatte, was leider nicht in der richtige Handhabung derselben mündete, zog sich der neue Kanzler der Herzen ein Stückweit aus der Öffentlichkeit zurück und ließ den Gesundheitsminister allein werken. Das war keine gute Idee. Rudolf Anschobers Ministerium, bisher nur wegen kreativer Handhabung der Coronazahlen verhaltensauffällig, brachte am Wochenende einen Oster-Erlass auf den Weg, der für einen regelrechten Eiertanz sorgte. Im Erlass hieß es nämlich, dass „sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben bis auf Weiteres zu untersagen“ sind. In der Folge glühten die Telefone. Omas und Opas und Tanten und Neffen wurden für das kommende Wochenende zum Eierpecken gebeten. Fünf Leute zusätzlich zur Hausbelegschaft, da geht sich schon eine Coronaparty aus, wenn auch eher unter der Aufbietung eines Vogerltanzes und nicht zu den Klängen von Raf Camora.

Dass da etwas aus dem Osterkorb lief, dämmerte bald auch dem Ministerium. Clemens-Martin Auer, Sonderbeauftragter für Gesundheit, was immer darunter im Details auch zu verstehen ist, wurde eilig in die ZiB 2 entsandt. Der freundliche hohe Beamte, der entfernt aussieht wie Dumbledore, gab sein Bestes, lächelte gütig und versprach, dass das Ministerium schon am Montag seinen eigenen Entwurf schreddern werde. Und Sonntag? „Wir nehmen zur Kenntnis, dass für morgen Unklarheit herrscht“, stellte Armin Wolf fest und Dumbledore pflichtete ihm freudig bei: „Genau“. Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass Rudolf Anschober, der Chef von Dumbledore, sich inzwischen für den Pallawatsch entschuldigt hat. Das ist löblich. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Virus.

Also muss der neue Kanzler der Herzen heute wieder selber ran. Warum ich ihn so nenne? Weil es stimmt. Laut neuer Umfrage von „OGM“ für den „Kurier“ würden im Moment 59 Prozent der ÖsterreicherInnen Sebastian Kurz direkt, ohne dieses Geplänkel mit Partei rundherum, zum Kanzler wählen, wenn er ihnen diese Möglichkeit gottgütig einräumen würde. Türkis käme bei einer Nationalratswahl derzeit auf 45 Prozent, die Grünen als Zweitplatzierte würden 18 Prozent erreichen. Vielleicht sagt Kurz ja demnächst zu seinem Fast-Beinahe-Medienstaatssekretär Gerald Fleischmann, wenn dieser gerade eine Pressekonferenz vorbereitet: „Weißt was, Fleischi, den Anschober, den lass man in Zukunft einfach weg“.