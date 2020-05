Ein anderes Kapitel wird ständig geschlossen und dann wieder neu geöffnet, nicht immer wird dabei so höflich vorgegangen wie diesmal. Das Magazin „News“ interviewte jenen Mann, der im Herbst Bürgermeister von Wien werden will und am Ende wurde es fast barock. „Herr Strache“, sagte der Reporter, „gestatten Sie bitte eine letzte Frage: Was passiert mit dem tief ausgeschnittenen, slimfitten Ibiza-Leiberl“? Das „tief ausgeschnittene, slimfitte Ibiza-Leiberl“, Österreichs Antwort auf das Grabtuch von Jesus aus dem Turiner Dom, trug Strache, als er in einer Ibiza-Villa die Republik, ihr Wasser und die Kronen Zeitung verscherbeln wollte, die heilige Dreifaltigkeit des Landes also. Das „tief ausgeschnittene, slimfitte Ibiza-Leiberl“ ist immer noch in seinem Besitz. Aber vielleicht nicht mehr lange. Kleider machen Beute.

„Herr Strache“ zeigte sich gnädig gegenüber „News“ und gestattete die Frage nach dem „tief ausgeschnittenen, slimfitten Ibiza-Leiberl“. Er „werde den geeigneten Zeitpunkt abwarten, um es mit einem Autogramm zu versehen und für einen guten Zweck zu versteigern“. Seit Strache bei dieser „Allianz für Österreich" ist, klingt er etwas gespreizt, muss ich anmerken. Der alte Strache hätte vermutlich über seine Pläne mit dem „tief ausgeschnittenen, slimfitten Ibiza-Leiberl“ gesagt: „Irgendwann bin i lustig, hau mei Kraxn drauf und ab die Kirsche“. Er war dem Volk näher und das Volk ihm.

Der neue Strache, der um die Augenpartie herum ein bisschen anders aussieht (schlecht geschlafen, Pollenallergie oder doch etwas anderes?) aber lässt wohlwollend Fragen zu, unterschreibt auf Leiberln nicht, sondern „versieht“ sie mit Autogrammen und lässt sich auch nicht provozieren. Ob er den Erlös der Auktion obdachlosen FPÖlern zukommen lassen wolle, fragte der Interviewer keck nach. Der alte Strache hätte ihm seinen Hund, Philippa oder einen seiner DAÖ-Daltons auf den Hals gehetzt, aber der neue Strache füllt die künftige Rolle als Wiener Bürgermeisters schon idealtypisch aus. „Nein“, antwortete er erregungslos, „aber für ein Sozialprojekt“.

Nun ist es fast schon beinahe ein Jahr her seit Ibiza. Nach dem 17. Mai 2019 hatte Heinz-Christian Strache kein Leiberl mehr, also er hatte schon ein Leiberl, aber nicht mehr in der Regierung. Sein Leben ist seither nun eben nicht leicht. Seine Frau lässt ihn wegen Corona nicht raus („Du rauchst, Du gehörst zur Risikogruppe“), er hadert mit der Vergangenheit („mein Rücktritt als Parteichef war die falsche Entscheidung und die Nichtannahme des EU-Mandates ebenso“), mit ehemaligen Weggefährten („welche Schlangen habe ich da an meiner Brust genährt?“), mit Hofer und Kickl („sie gierten danach, mich zu beerben und dann auf mich draufzusteigen wie auf eine Zigarette“). Wobei, ganz so rosig dürfte es früher auch nicht gewesen sein. Da „war ich Zahntechniker und habe von der Hand in den Mund gelebt,“ sagt Strache. Ich lasse das Bild einmal so stehen, aber grundsätzlich finde ich es nicht abwegig, wenn Zahntechniker von der Hand in den Mund leben.