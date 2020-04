Vieles aber will man jetzt eigentlich besser gar nicht wissen. Der nächste Tag, der nächste Nackenschlag. 562.522 Menschen sind in Österreich jetzt ohne Arbeit, es ist eine unfassbare Zahl, so viele waren es noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Diesen Satz muss man erst einmal sacken lassen. Fast jeden Achten hat das Virus bisher den Job gekostet. 562.522 Menschen, 562.522 Einzelschicksale, es werden in einem Monat noch mehr sein, vielleicht viel mehr. 102.679 Menschen verloren im Tourismus ihren Job, fast 70.000 im Handel. In Tirol explodierte die Zahl der Arbeitslosen um 172,2 Prozent, in Salzburg um 112,3 Prozent. Zur Angst um die Gesundheit hat sich längst die nackte Angst um die Existenz gesellt.

Es ist ein brutales System. Natürlich ist die Kurzarbeit, die Österreichs Regierung als Gegengift einsetzt, ein gutes Mittel. „Weltweit einzigartig“, nannte Finanzminister Gernot Blümel das Modell gestern in der Pressekonferenz. Er scheint der Einzige in der Koalition zu sein, dem die Krise auch körperlich zusetzt, zumindest glaube ich es ihm anzusehen, schmalpickt und schmallippig stand der da. Als ihn ein Reporter fragte, ob das System mit der Kurzarbeit gescheitert sei, lachte er bitter auf, wusste dann für einen Moment nicht, was er sagen sollte. Werner Kogler rettete ihn, schnappte sich seinen Teil der Frage und antwortete. Danach hatte sich Blümel wieder gefangen, aber er kennt natürlich die Zahlen. Er weiß, dass wir das nicht lange durchhalten.

Es ist die erste Regierungs-Pressekonferenz seit langem ohne Sebastian Kurz. Es ist erneut eine ohne Schutzmasken, keiner der vier Regierungsvertreter trägt eine, das werden wir nicht mehr lange so sehen. Neben Blümel und Vizekanzler Kogler sind noch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Arbeitsministerin Christine Aschbacher angetreten, die Anspannung ist bei allen zu spüren. Aschbacher weiß das am wenigsten in Worte zu fassen und das meiste dieses wenigen liest sie ab. Dabei ist es recht simpel: Der Rettungsschlauch mit den Milliarden wird dicker und dicker, aber er hat auch immer mehr Löcher, die man zuhalten muss. Irgendwann werden uns dann einmal die Finger ausgehen. Wir werden das tatsächlich nicht mehr lange durchhalten.

Mit der Kurzarbeitsregelung versucht die Regierung, möglichst viele Menschen in Arbeit zu halten. Aber es gibt viele Branchen, deren Kollektivverträge ganz kurze Kündigungszeiten möglich machen. Davon machen viele Unternehmen Gebrauch, einige, bei weitem nicht alle, können es sich anders gar nicht leisten. Sie müssen die Gehälter vorfinanzieren, es kann bis zu drei Monate dauern, bis der Staat das Geld für die Kurzarbeit überweist. Und eines hat man vielleicht auch noch nicht so am Radar: Im Unterschied zu vielen anderen Ländern trifft uns die Krise doppelt. Die starken Arme unserer Wirtschaft sind der Tourismus und der Export. Gäste können jetzt keine kommen, Waren können nicht wirklich gut aus dem Land. Es ist eine Doppelmühle, wir werden noch lange zu den Verlierern zählen, wenn nicht ein Wunder geschieht.