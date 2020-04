Ich sehe die Rednerpulte vor mir, wie sie atemlos irgendwo am Gang stehen, erschöpft von 60 Pressekonferenzen, angespuckt, unterbezahlt, überfordert. Sie sollen in den Saal getrieben werden, aber sie wehren sich nach Plexiglaskräften. Ich glaube ja, dass der neue, linke Sozialkurz die Pulte meint, wenn er sagt, dass alle jene mehr zum Leben haben sollten, die in der Coronavirus-Krise das öffentliche Leben am Laufen gehalten haben. Vielleicht haben die Rednerpulte längst eine Gewerkschaft gegründet und ziehen morgen am 1. Mai auf den Rathausplatz, eine rote Nelke am Mikrophon angesteckt und rufen „hoch die internationale Solidarität, Pulte erhebt euch.“ Vielleicht aber auch nicht.

Die Doppelconférence von Kanzler und Vizekanzler barg aber auch Überraschungen und die kamen ans Tageslicht, als Fragen gestellt werden durften. Die erste lautete: „War es eine Strategie der Regierung, der Bevölkerung bewusst Angst zu machen, Herr Bundeskanzler?“ Kurz hätte jetzt sagen können: „Nein, wo denken Sie hin?“ Oder näher an der Wahrheit: „Klar haben wir Angst erzeugt, hat ja auch gewirkt“. Er entschied sich aber für die Koglerroute und nahm bei der Antwort den langen Weg. „Unsere Strategie war immer klar, nämlich verantwortungsvoll zu agieren. Ich glaube, dass es richtig war, Gefahren oder Probleme nicht unter den Teppich zu kehren, sondern diese transparent zu machen und die Bevölkerung auch auf die Gefahr des Virus zu sensibilisieren“. Tatsächlich kehrte er ein paar Sätze mehr unter dem Teppich hervor, aber mit der Transparenz übertrieb er es dabei nicht.

Dann allerdings erlebte Österreich einen seltenen Moment. Ohne Not nämlich übernahm jemand Verantwortung. Werner Kogler hätte Sebastian Kurz jetzt allein dastehen lassen können, die Öffentlichkeit und die Journalisten das Bild des Furchtkanzlers, des Angst- und Bangkanzlers weitermalen lassen, aber das tat er nicht. „Der Bundeskanzler“, sagte er vielmehr, „bedarf ja meiner Ergänzung oder Verteidigung gar nicht, aber die drastischen Worte habe ich gebraucht“. Kogler zog die Vorwürfe, wenn es denn welche waren, auf sich, er nahm in Kauf, dass er nun als jener Regierungspolitiker in Erinnerung bleibt, der anregte, den Österreichern so richtig Feuer unterm Hintern zu machen, auch unter Verwendung des Stilmittels Übertreibung. Das ist schon ein erstaunliches Maß an Rückgrat.

Ich blödle ja hier gern ein bisschen herum, auch über Werner Kogler, aber in diesem Moment war mir ausnahmsweise einmal wurscht, welche Farbe sein Hemd hatte (rosa), der Auftritt hat mir imponiert, obwohl er etwas unterging. Offenbar war ich nicht der Einzige. Als Gerald Fleischmann, der als Kommunikationschef der Regierung die Pressekonferenz leitete, nämlich wissen wollte, ob es „auf dieser Seite noch eine Frage“ gäbe, da blieb es still. „Das ist nicht der Fall“, schloss er daraus. Kurzarbeit eben, manchmal auch von Journalisten.