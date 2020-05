Wir sollten nicht undankbar sein, wir haben Corona auch einiges zu verdanken, viele Wortkreationen etwa. Begriffe erleben eine Hochblüte, die bisher eher in der Tiefe wurzelten und das durchaus zurecht. Wir wissen nun, dass wir irgendwelche curves flatten sollen und uns herdenimmunisieren oder durchseuchen müssen. Wir ahnen einigermaßen, was Verdoppelungsraten, Reproduktionsraten und Replikationsraten sind, wie sich ein Lockdown und ein Shutdown anfühlen, was Selbst-Isolation bedeutet, dass es Geisterspiele und Pop-Up-Radwege gibt und wir können mit dem Finger auf der Landkarte zumindest ungefähr zeigen, wo Wuhan liegt. Ein Stück weit östlich von St. Pölten. Für die Matura 2020 dürfte das reichen.

Das Schöne an diesen neuen Begrifflichkeiten ist, dass sie sich vermehren wie die Karnickel, jeden Tag hoppeln ein paar neue herbei, nun etwa der „Abschussvertragsnehmer“. Sie haben keine Ahnung, wer oder was das ist? Macht nichts, Sie haben mutmaßlich kein Geweih auf oder verfügen über übermäßig lange Ohren (den sich anbietenden Gag überspringe ich jetzt) und sie leben auch nicht im Wald, also gehören sie nicht zur Risikogruppe. In Österreich gibt es 130.000 Jägerinnen und Jäger, die in Landesverbänden organisiert sind. Diese neun Landesverbände bilden zusammen die Interessensgemeinschaft „Jagd Österreich“ und dieser „Jagd Österreich“ gelang Ende April, wie sich nun herausstellt, ein Blattschuss. Sie schaffte die Grenzöffnung für Ausländer.

An sich sind Österreichs Grenzen ja dicht. An sich braucht man derzeit triftige Gründe um ins Land zu kommen. An sich muss jeder, der etwa aus Deutschland einreist, seit dem 19. März ein Gesundheitszeugnis vorlegen, das nicht älter als vier Tage ist. An sich lässt sich das umgehen, wenn man einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich hat, dann genügt es an sich, dass man sich 14 Tage in Quarantäne begibt oder einen Coronatest macht, was an sich nicht so rasend genau kontrolliert werden dürfte. An sich müssten nämlich Orte wie Kitzbühel jetzt relativ leer sein, tatsächlich stehen sich hier die Autos mit deutschen Kennzeichen die Reifen in den Bauch. In naher Zukunft werden es noch mehr werden.

„Jagd Österreich“ erreichte nämlich, dass Jagdpächter und „Abschussvertragsnehmer“ nicht mehr die Flinte ins Korn werfen müssen. Sie können gefahrlos für sich – weniger freilich für das Wild – nach Österreich einreisen, Reisepass, Jagdkarte und Pachtvertrag genügen, ein Gesundheitszeugnis ist nicht nötig. Innenminister und Gesundheitsminister bescheinigten den Waidmännern und Waidfrauen Systemrelevanz, was nachvollziehbar ist, denn ihnen obliegt laut Eigenauskunft „der Schutz landwirtschaftlicher Nutzpflanzen sowie die Kontrolle der Wildtiergesundheit hinsichtlich der Tierseuchenprävention“. Offenbar wird auf der Jagd heutzutage keinem Wild mehr ein Haar gekrümmt, man schaut ein bisschen nach den Pflanzen und misst bei den Rehen Fieber. Das ist sehr fürsorglich und bedarf Unterstützung aus der nahen Ferne. Allein in Tirol sind von den 1.300 Jagdgebieten 300 von Ausländern gepachtet.