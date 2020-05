Ich glaube ich habe zu Martin Ho einmal „Hallo“ gesagt, aber sicher bin ich mir nicht. Es könnte auf einem dieser Maroni-Empfänge gewesen sein, die Österreichs Kanzler jedes Jahr im Advent gibt. Ich habe dieses Bild im Kopf, Ho steht ganz in der Nähe von Sebastian Kurz, der jedem die Hand schüttelt (damals durfte man das noch) und fragt, wie es einem geht und Glühwein anbietet und es wird gedrängt und gestoßen, weil jeder will, dass einem der Kanzler die Hand gibt, fragt, wie es einem geht und Glühwein anbietet und an der Seite von Kurz steht Martin Ho und zeigt keine Regung. Vielleicht gibt es ein geheimes Clubbesitzer-Handbuch, in dem steht, dass man immer einen coolen Blick aufsetzen muss als Clubbesitzer, jedenfalls wirkte Ho in der Menge der schnatternden Maronigäste wie ein Eisblock. Gut eingesetzt könnte er die Erderwärmung um ein, zwei Grad nach unten drücken. Vielleicht hatte ihn Kurz deshalb eingeladen.

Martin Ho betreibt zehn Lokale, die meisten in Wien, alle sollen ziemlich cool sein, ich war aber noch in keinem, deshalb muss ich mich auf Expertise von außen verlassen. Ich bin eher nicht so der Clubtyp, ich mag nicht einmal Tennisclubs, von Golf gar nicht zu reden, Club-Sandwich geht, hilft hier aber nicht. Für mich also stimmt nicht, was Ho vor nicht ganz zwei Jahren in einem Interview mit dem „Standard“ sagte, nämlich dass es in dieser Stadt „praktisch niemanden“ gäbe, „der nicht mindestens einmal im Jahr in eines meiner Häuser kommt. Egal welches Alter, egal welche gesellschaftliche Schicht, egal welcher Herkunft“. Diesmal war es halt die Polizei, die in eines seiner Häuser kam. Und ein paar Hunde, aber die gehörten zur Truppe.

Das „Dots“ in Wien-Döbling ist einer dieser coolen Ho-Schuppen. Ich kenne die Lokalität noch als der Heurige Diem drin war, die Decke leuchtete da noch nicht rot und es gab keine Spiegel, es war ganz nett in diesen Klostermauern, aber eben nicht cool. Am Freitag passierten ein paar Ungeschicklichkeiten. Es kam zu einer Verwechslung im Kalender, man dachte es sei schon der 15. Mai, der Tag, an dem Lokale öffnen dürfen. Man brachte ein paar Sachen durcheinander, dann kam auch noch Pech mit der Einladungsliste dazu. Martin Ho hätte das regeln können, aber er lag schon daheim im Bett. Ich glaube Wien hat den einzigen Nachtklubbesitzer der Welt, der um 20 Uhr schlafen geht. Ho ho ho.

Ein 37-jähriger Millionenerbe verspürte jedenfalls den Drang, seinen fast runden Geburtstag zu feiern. Für 5.000 Euro servierte ihm ein Koch das „Dots“, der Millionenerbe lud zehn Habschis ein, die blöderweise nicht allein kamen und flugs waren 20 Leute beisammen. Auch nicht schlimm, dachte man sich, es sind ja 30 erlaubt, allerdings nur bei Beerdigungen und das war mitnichten eine. „Ich wollte nicht unhöflich sein und Leute wieder heimschicken“, sagte der Millionenerbe später ernsthaft im Polizeiverhör. Es wird eben tatsächlich nirgends so viel gelogen wie auf Beerdigungen und Verabschiedungen.

Die Sushis standen noch nicht einmal am Tisch, als die Polizei schon im Lokal stand, die Wega ebenso und eine Hundestaffel hatten sie zur Sicherheit dabei, man weiß auf Beerdigungen ja nie. Um die Trauer besser bewältigen zu können, hatte man Kokain, MDMA und Marihuana bereitgestellt, die Beamten aber missinterpretierten das. Der Millionenerbe wurde mitgenommen, später auf freiem Fuß angezeigt. Ich wage die kühne Prognose, dass Martin Ho in der Affäre kein Ohr gekrümmt wird, weil er doch schon um 20 Uhr im Bett lag. Das erstaunt, denn im britischen Magazin „GQ“ war 2018 über den Barbesitzer und seine Hood noch zu lesen: „Wien, die Stadt, die so wie er und wegen ihm niemals schläft“. Bis 20 Uhr diesmal halt, dann war das Traumännlein da. Kurz nannte „GQ“ in dem Artikel übrigens „Alpine Donald Trump“. Nicht nett, diese Briten. Gut dass wir sie aus der EU rausgeschmissen haben.

In der Wachau betreibt Ho seit zwei Jahren ein Boutiquehotel namens „La Petite Ivy“, nachgetauft seiner Tochter, die er gemeinsam mit Modelfreundin Ivana hat. Bei der Eröffnung war die Promidichte an „langjährigen Freunden und Wegbegleitern“ hoch. „Martin Ho verbindet Unternehmergeist mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement“, lobte Kanzler Sebastian Kurz. Und der heutige Finanzminister Gernot Blümel assistierte: Ho habe einen „Spürsinn für neue Trends“. Wohl deshalb ging er Freitag früh schlafen.