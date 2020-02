Wie kann man sich und andere schützen?

Kaum ein Thema beherrscht derzeit unseren Alltag so sehr, wie das neuartige Coronavirus. Es verbreitet sich weltweit, auch in Europa und in Österreich.

Die empfohlenen Maßnahmen, damit es zu keiner Infektion mit dem Virus kommen kann, lauten vor allem: Mehrmals täglich Hände waschen. Das Österreichische Rote Kreuz hat in einem TikTok-Video kurz und einfach die wichtigsten Schritte zusammengefasst und damit gleich einen viralen Hit gelandet.

Rund 4,5 Millionen TikTok-User haben den Clip bereits gesehen. Es zeigt einfach und simpel, worum es geht: Hände waschen, beim Niesen und Husten die Nase bedecken und den Kontakt mit Menschen, die Grippe Symptome vorweisen, wenn möglich vermeiden.

„Es ist wichtig, die grundlegenden Hygienevorschriften einzuhalten, die es auch bei der normalen Grippe zu beachten gibt. Daheim bleiben, wenn man selbst krank ist“, sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Was tun, wenn man in einem Land mit Erkrankten war?

Wer sich in einer Region aufhielt, die von dem Virus betroffen ist, wie Italien-Rückkehrer, wenn sie etwa in Venetien waren sollen sich bei den heimischen Gesundheitsbehörden melden. Und wenn sie zudem typische Symptome (Fieber, Atembeschwerden, Husten) bekommen. Betroffene bittet das Ministerium, sich an die Bezirkshauptmannschaft oder das Magistrat zu wenden oder beim Gesundheitstelefon 1450 anzurufen.

Wie wird das Virus übertragen?

Am häufigsten wird das Virus von Mensch zu Mensch übertragen. Körperflüssigkeiten wie Speichel, Lungensekrete, Harn, Stuhl und Blut können infektiös sein.

Wie wasche ich richtig die Hände?

Die günstigste Variante sich vor dem Virus zu schützen heißt: "Hände waschen". Regelmäßiges Händewaschen tötet Keime ab. Aber man sollte auf jeden Fall mindestens 20-30 Sekunden die Hände waschen, empfiehlt das österreichische Kreuz in einem weiteren TikTok Video.