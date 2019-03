Auch beim Design hat Huawei der P30-Serie ein Upgrade verpasst. Das Display des Pro-Modells wuchs auf 6,47 Zoll an und der OLED-Bildschirm ist nun wie beim Mate20 Pro an den Seiten abgerundet. Dazu gibt es neue Farben. Neben Schwarz ist der "Aurora"-Effekt mit einem grünlich-bläulichen Farbverlauf ein echter Hingucker. Trendsetter der Serie soll aber das Modell "Breathing Crystal" sein. Es zeigt sich in Weiß, das je nach Lichteinstrahlung die Farbe von leichtrosa bis blau ändert. Auch ein orange-rotes "Amber Sunrise"-Gerät wird erscheinen, aber vorerst nicht in Österreich und später nur im Huawei-Store.

Einen Raster-Effekt beim Gehäuse wie zuletzt beim Mate-Modell gibt es hier nicht. Was bedeutet: Die P30-Smartphones mit Glas-Rücken sind Fingerabdruck-Magnete und auch rutschig zu halten. Auch werden sich Menschen mit kleineren Händen bei der einhändigen Bedienung schwer tun. Zuletzt ist das Kamera-Setup ein Risikofaktor. Das drei der vier Sensoren deutlich aus der Rückseite hervorstehen, könnten sie leicht zerkratzen. Immerhin: Auch beim Mate20 Pro steht das Kameramodul deutlich hervor, zeigte in unseren mehrmonatigen Test aber trotzdem keine Kratzspuren.

Hatte das P20 Pro einen breiten Balken-Notch für die Sensoren und Frontkamera, gibt es beim P30 Pro nur einen kleinen Tropfen-Notch und dementsprechend mehr Display. Generell besteht die Vorderseite fast komplett nur aus dem Display. Die untere Leiste des P20 Pro für den Fingerabdruckscanner ist verschwunden, neben der Gesichtserkennung entsperrt das P30 Pro auch mit dem ins Display verbauten Fingerabdrucksensor.

Ungewöhnlich ist, dass das P30 Pro zwar über abgerundete und dementsprechend sehr schmale Seitenränder verfügt, die obere und untere Kante des Smartphones aber so breit ausfällt, dass es beinahe senkrecht auf den Boden oder einen Tisch gestellt werden kann. Platz wäre da theoretisch auch für einen klassischen 3,5-Millimeter-Kopfhörer-Anschluss, den gibt es beim Pro aber nicht. Stattdessen werden Kopfhörer wieder über den USB-C-Ladeport per Kabel oder per Bluetooth 5.0 kabellos gekoppelt.

Statt an der Seite ist dafür der Slot für die SIM- und Speicher-Erweiterungskarte an die Unterseite des Smartphones gewandert. Die Lautstärke-Wippe und der Power-Knopf an der Seite zeigen wieder einen guten Hub und sind einfach erreichbar. Der Metallrahmen zwischen Display und Glasrücken ist zwar oben und unten deutlich sichtbar, fühlt sich aber wie ein fast nahtloser Übergang an.

Beim Display selbst scheint nun ein schmaler, aber doch etwas breiterer Seitenrand als beim Mate 20 Pro sichtbar zu sein. Das dürfte nicht unbedingt von Nachteil sein, denn beim Mate sorgte dieser noch schmälere Rand dafür, dass man beim Tippen oder Halten gerne einmal mit einem Finger einen Buchstaben oder eine Funktion auslöste, den oder die man gar nicht aktivieren wollte. Nun dürfte etwas mehr Platz zum Halten des Geräts eingeräumt worden zu sein. Oben und unten ist der Display-Rand dafür schmäler als beim Mate.