Zeit für ein Bekenntnis: Ich war noch nie auf dem Opernball. Es ist nicht so, dass ich nicht wollte. In manchen Jahren hatte ich nur keine Lust dazu, in anderen mochte ich nicht, es ist gar nicht so kompliziert. Ich habe also an die 15 Opernbälle redaktionell betreut, mit glühenden Augen Berichte gegengelesen, wie es in der Oper so zugeht, ohne zu wissen, wo was ist, mein Stellvertreter Peter Lattinger feiert heuer sogar ungefähr genau sein 20-jähriges Opernballjubiläum, auch er war noch nie dort. Sie merken, so viel Expertise wie hier bekommen sie geballt nirgendwo. Wenn ich morgen tot umfalle, was ich nicht plane wohlgemerkt, aber dem Schicksal steckt ja oft der Schalk im Nacken, dann wird in meinen Nachrufen vielleicht stehen: Er war da und dort, schrieb über dies und das, auf den Opernball schaffte er es nie.

Auf der Opernball-Demo allerdings, als es die noch gab, war ich ein paarmal als junger Reporter. Sogar zu einem Vorbereitungstreffen der Organisatoren ging ich, es fand im WUK in der Währingerstraße statt. Früher wurde dort heiß über den Kampf gegen das Establishment debattiert, heute steht das WUK in der Zeitung, weil es jetzt Unisex-Toiletten einführt, wobei einführen kein Wort ist, das man bei Artikeln über die Einführung von Unisex-Toiletten benutzen sollte, benutzen vielleicht auch nicht.

Jedenfalls gab es mehrere Sesselreihen, ich saß recht weit hinten. Vorne am Podium erklärte ein Aktivist den Ablauf der Demo, dann gingen Flugblätter mit den wichtigsten Infos durch die Reihen. Man muss dazusagen, ich sah damals noch recht bieder aus, nicht so ausgeflippt wie heute und deshalb kam es zu einer unangenehmen Verwechslung. Ich übernahm den Packen Zettel von meinem Nebenmann, zupfte mir das oberste Blatt herunter und reichte den Stapel an den Kerl rechts von mir weiter. Der drehte sich zu mir her und sagte: „Nehmt’s ihr von da Stapo normalerweise ned zwa Zedl?“ Stapo, so nannte man früher kurz die Staatspolizei, in den Reihen der Aktivisten waren die Beamten etwa so beliebt wie heute Heinz-Christian Strache bei der aktuellen FPÖ-Führung.