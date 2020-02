Sonst laborierte das Land am Wochenende eher an Nachwirkungen. Der Opernball in Wien, der langweiliger war als im Jahr zuvor, als er auch schon langweiliger gewesen war als das Jahr davor, von den Jahren davor gar nicht erst zu reden, entfaltete seine ganze Kraft nämlich erst in den Tagen danach. Das lag einerseits an Norbert Hofer, aktuell Dritter Nationalratspräsident, der auf Twitter eine für das Land weitreichende Entscheidung kundtat. „Sollte ich den nächsten Wahlkampf gewinnen (ist nicht unwahrscheinlich), bitte ich um Verständnis dafür, dass ich diesen Ball der Eitelkeiten nicht besuchen werde“.

Es erstaunt, dass Hofer nur den Wahlkampf gewinnen will und nicht die Wahl zum Bundespräsidenten an sich, aber auch das ist ja eine höchstpersönliche Entscheidung. So richtig glaubt er offenbar selbst nicht an den Sieg, denn er hält es nicht für wahrscheinlich, dass er den Wahlkampf (oder vielleicht doch die Wahl?) gewinnt, sondern lediglich für „nicht unwahrscheinlich“. Vielleicht sollte er den Triel fragen, der hat Erfahrung darin wie man Entscheidungen aussitzt.

In 18 Jahren ist Hofer 66 und da fängt bekanntermaßen das Leben erst so richtig an, vor allem wenn man vorgesorgt hat. Erst jetzt wird langsam klar, warum er sich einen Sicherheitszaun um seine burgenländische Villa bauen ließ, er will jetzt nämlich Geld ansparen und das nicht zu knapp. Auf Twitter kündigte er an, dass er sich nun vom ORF lossagen will und die GIS abmeldet, weil er sich über Armin Wolf ärgert.

Der Anchor hatte sich darüber mokiert, dass Hofer zwar den rechten Akademikerball besuchte (und dort ein Selfie mit einem Identitären machte, der überraschend aufgetaucht war), aber dem Opernball die kalte Schulter zeigen will, wenn er, „den Wahlkampf“ (oder vielleicht doch die Wahl?) gewinnen sollte, was „nicht unwahrscheinlich“ ist. Das machte den möglichen Bundespräsidenten mit der Opernball-Phobie so wütend, dass er in Hinkunft nur mehr FPÖ-TV schauen will, was auf die Dauer auch recht eintönig sein kann, vor allem wenn man sich ständig selber sieht.