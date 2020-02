Als gestern die ersten Corona-Fälle in Österreich bekannt wurden, frisierte sich Sebastian Kurz gerade die Haare für Boris Johnson schön. Der Kanzler weilte in London, es ist so eine Art Stadt des Schicksals für ihn und er für sie. Als er Anfang Juli 2008 in der britischen Hauptstadt aufschlug, trat gerade Boris Johnson als Außenminister im Kabinett von Theresa May zurück, gestern brach das Virus über Österreich herein, als Kurz im Flieger nach Großbritannien saß. A bisserl wos is holt immer.

Weil es sich um einen Arbeitsbesuch und keinen „offiziellen“ Besuch handelte, gab es keine Eskorte vom Airport in die Stadt und zurück. Kurz hatte also während der Rushhour, die in London 24 Stunden am Tag dauert, ausreichend Gelegenheit, sich telefonisch dem Krisenmanagement zu widmen. Er redete mit Tirols Landeshauptmann Günter Platter, Innenminister Karl Nehammer, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, dem Krisenstab, irgendwann dazwischen huschte er zu Boris Johnson rein, zu einem „guten Gespräch“, wie Kurz nachher sagte. Eine nähere Definition von „gut“ blieb aus, vielleicht meinte er auch das Telefonat mit Platter.

Kurz kennt übrigens das Hotel in Tirol, das gestern von 15 Polizisten abgeriegelt wurde. Er besuchte Anfang der letzten Woche gemeinsam mit Digitalministerin Margarete Schramböck das Kletterzentrum Innsbruck, hielt sich Dienstag mittag im Hotel auf, wie die "Kleine Zeitung" schrieb. Die Rezeptionistin wurde nun positiv getestet, kam aber erst am Freitag aus Italien zurück und trat ihren Dienst an, drei Tage nachdem der Kanzler dort war. Trotzdem Glück gehabt, ein paar Tage später und Kurz säße jetzt vielleicht in Innsbruck in Quarantäne und nicht vorm offenen Kamin in der Downing Street No. 10.

Johnson holte Kurz bei der Tür ab, besser gesagt er brach aus dem Haus heraus. Seine Haare wirkten wie immer, so als hätte er sie in der Früh nicht frisiert, sondern die Finger in der Steckdose gehabt. Er hatte diesen Gesichtsausdruck aufgesetzt, der alles sein konnte zwischen Lachen und Ärger, da er aber Kurz die Hand gab und ihn nicht niederschlug, wird er sich über den Besuch gefreut haben, wie wenn Verwandtschaft kommt halt.

Mit dem Haar des Briten-Premier hat sich sogar schon die „New York Times“ beschäftigt, so richtig schlau wurden die Autoren aus dem Wuschelkopf aber nicht. Johnson, geboren in New York City, bestes Elternhaus, beste Schulausbildung zwischen Eton und Oxford, der Italienisch und Französisch und Altgriechisch spricht, der meist einen zerknitterten Anzug trägt, die Krawatten zu lang wie Donald Trump, der poltert und den sie „Bonking Boris“, also „Bums-Boris“ nennen wegen seiner vielen Affären, über diesen Mann schrieb die „New York Times“ fast schon euphorisch: „Ja, er sieht manchmal wie ein idiot aus. Aber, hey, tun wir das nicht alle?“ Johnsons Haare haben übrigens einen eigenen Twitter-Account.