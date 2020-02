Jetzt wird es eng für Corona in Österreich, denn nun werfen wir unsere schärfste Waffe in die Schlacht, unsere Bürokratie, Gott hab sie selig. Mit dem hat das Virus sicher nicht gerechnet. In ein paar Tagen wird es irgendwo am Boden hocken und lauthals plärren. „Wenn ich gewusst hätte, wie das ist bei euch in Österreich, dann hätte ich einen großen Bogen um dieses wunderbare Land gemacht“, wird es wimmern. „Wollt ihr mich nicht wenigstens noch ein paar Leute anstecken lassen?“ Aber wir werden knallhart bleiben, mindestens so knallhart wie unsere Politiker vor Wahlen, wenn teure Wünsche an sie herangetragen werden, sie diese aber allesamt brüsk zurückweisen, selbst wenn es um die Pensionen geht.

Eine Wiener Studentin, 23 Jahre alt, flog mit ihrem Vater auf ein Wochenende nach Rom. Man packte die falschen Sachen ein, es war kühler als gedacht, die beiden handelten sich eine Verkühlung und leichtes Fieber ein. Als Vater und Tochter zurück in Wien waren, suchten sie ihren Hausarzt auf, der gab Entwarnung bezüglich einer Corona-Infektion, riet aber zu ein paar Tagen Schonung. Alles gut.

Am nächsten Tag kamen dem Arzt Zweifel, er rief die Wiener an und empfahl: Einer der beiden sollte sich zur Sicherheit doch im Kaiser-Franz-Josefs-Spital untersuchen lassen, das ginge schnell. Die Tochter erklärte sich bereit dazu, Dienstag holte sie am Vormittag ein Rettungswagen ab und brachte sie ins Krankenhaus. Das Ergebnis für die Proben aber war nicht so rasch da wie gedacht, sondern es dauerte bis Mitternacht. Die lange Wartezeit musste die Studentin auf der Isolierstation verbringen, Panik kam auf.