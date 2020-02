Österreich braucht nicht zwingend einen Virus, wir können uns auch anders lahmlegen. Vor gut einem Jahr sperrten in Wien mehrere „Wuträume“ auf. Nein, das sind keine Büros, in denen Herbert Kickl seine Reden schreibt, sondern in der Regel Lagerhallen, in denen man sich abreagieren kann, aus Spaß. Da stehen dann alte Computer herum, oder Teller oder Möbel und mit einem Vorschlaghammer oder einem Baseballschläger kann man alles kurz und klein hauen. Damit sich niemand verletzt, liegen Helm, Protektoren für Arme, Beine und Oberkörper parat, dazu Ohrenschützer. Irgendwann in naher Zukunft werden wir uns nur mehr mit einem Schild und in Ritterrüstung aufs Klo wagen, da bin ich mir sicher.

Einer dieser „Wuträume“ in Wien-Floridsdorf musste jetzt zusperren, berichtete der „Kurier“. Nicht wegen Corona, sondern wegen der MA 22, der Umweltschutzabteilung der Stadt. Sie befand, dass eine spezielle Bewilligung für „Wuträume“ nötig wäre. Für das Zerschlagen wird, oder besser wurde, nämlich alter Hausrat gesammelt und meist unsanft behandelt und das fällt unter das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz, jedenfalls erfordert es eine Genehmigung des Landeshauptmannes. „Wutraum, powered by Ludwig“, das hat was. Der Abfall darf sowieso nicht überall „behandelt“ werden, egal ob „by Ludwig“ oder ohne, sondern nur in behördlich bewilligten Anlagen und von Fachpersonal. Die Herrschaften, die für 39 Euro einmal so richtig die Sau rauslassen wollten, gehörten eindeutig nicht in diese Kategorie.

Die Betreiber machten also den „Wutraum“ zu, was sie ärgerte, aber nicht zornig machte, denn sie waren in guter Gesellschaft. Das Volkstheater nämlich führte im Vorjahr das Stück „Die Merowinger“ auf und bewarb es, indem es im Hof des MQ einen mobilen „Wutraum“ aufstellte. So schnell konnten die „Merowinger“ gar nicht schauen und schon hatten sie eine Verwaltungsstrafe im Postkasten. Wer wütend sein darf in diesem Land, entscheidet immer noch eine Amtsperson, Ausmaß und Ausgestaltung des Zornes ist in jedem Fall genehmigungspflichtig.