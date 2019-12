Ihre Schauspielausbildung hat sie 2019 am Mozarteum in Salzburg erfolgreich abgeschlossen. Der Wunsch zu spielen und Geschichten zu erzählen, war bei ihr früh ausgeprägt.

In ihrer Kindheit tanzt sie Ballett. Mit 15 entscheidet sie sich jedoch für die Schauspielerei und lernt an der "Jungen Burg" die Theaterbühne kennen und lieben. "Ich wollte einfach danach noch wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Schauspiel bietet einfach so viele unterschiedliche Arten sich auszudrücken."

Das Tanzen zähle aber immer noch zu ihren Leidenschaften. Gerade absolviert sie einen Workshop in Amsterdam. "Mir ist es wichtig, dass ich ein Leben habe, in das ich gerne zurückkomme, nachdem ich eine Figur gespielt habe. Und das ist sehr vielschichtig", erzählt sie.

Auch engagiert sie sich bei der Caritas mit dem Projekt "a_way" für obdachlose Jugendliche: "Ich hab tolle Menschen um mich. Dafür bin ich dankbar. Das ist aber nicht selbstverständlich und deswegen versuche ich 'a_way' zu unterstützen. Es ist ein Ort, an den sich Jugendliche, die nicht wissen wohin, wenden können."

Im nächsten Jahr steht ein weiteres großes Filmprojekt bevor, mehr darf die junge Schauspielerin allerdings nicht verraten. Sie blickt entspannt in ihre Zukunft: "Mal sehen, was kommt. Ich mag es, überrascht zu werden."