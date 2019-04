So lief der Millionen-Raub auf den AUA-Jet

Fracht war geheim

Allgemein ist Wertfracht nichts Ungewöhnliches. Darunter fallen etwa teure Gegenstände oder Banknoten, wie die AUA gegenüber "Heute.at" erklärt. Außerdem gibt es die "Safe-Fracht", das sind Organtransporte. Darüber hinaus können auch Medikamente, Kosmetik-Artikel, Lebensmittel, Luftpost, Maschinenteile, Tiere (etwa Pandabären) oder Gefahrengüter (speziell gesicherte Chemikalien) transportiert werden. In Ausnahmefällen werden auch Leichen in andere Länder überstellt.

"Ein Flughafen, an dem Wertfracht verladen wird, muss speziell dafür zertifiziert sein", heißt es seitens der AUA. "Es muss etwa der komplette Weg, bis der jeweilige Container im Frachtraum verladen ist, durchgehend überwacht sein. Der Flughafen in Tirana ist zertifiziert."

Zum Zeitpunkt des Raubes wussten weder Crew noch Pilot, was da gestohlen wurde. Sie erhielten, wie üblich, nur die Information, dass "Valueable Goods" – also wertvolle Güter – an Bord sind.

Als Geschädigte des Raubs gelten die Lufthansa Cargo, die für die AUA die Abwicklung des Luftfrachtgeschäfts abwickelt, und die Raiffeisen Bank International.