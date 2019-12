Das Admiralkino in der Burggasse 119 wurde in einer Zeit (1910er Jahre) gebaut, wo es alleine im siebenten Bezirk achtzehn Kinos gab. Heute sieht das anders aus. Vor einer Woche kündigte das älteste Kino Wiens, das Bellariakino in der Museumsstraße, hinter dem Volkstheater, nach 107 Jahren die Sperrstunde an. Auch das Admiralkino hat zu kämpfen. Es ist nun gemeinsam mit dem Filmhaus am Spittelberg das letzte kleine Kino im Film-Bezirk Neubau.

Michaela Englert übernahm das Einsaalkino in der Burggasse im Jahre 2007. "Wir haben in den letzten 12 Jahren sehr viel renoviert, sehr viel Liebe und Energie in das Kino gesteckt, weil wir es gerne als Programmkino erhalten möchten. Ich mache das ehrenamtlich und habe drei Mitarbeiter, die als Vorführer arbeiten."

2014 hat sie die Räumlichkeiten komplett umgestalten lassen. Im Vordergrund stand für sie immer der Fortbestand des "Retrocharmes". Die ehemalige Journalistin und Mitarbeiterin der Austria Film Comission besorgte eine neue Bestuhlung, reduzierte die Sitzanzahl von 79 auf 76 und sorgte so für mehr Beinfreiheit. Heizung und Leinwand wurden erneuert. "Die ganze digitale Technik hat Einzug gehalten, was eine kostspielige Investition war", erzählt die Retro-Kino-Chefin. Über 70.000 Euro musste das kleine Kino in diese Umstrukturierung investieren. Möglich war das vor allem dank 45 Prozent Förderungen der Stadt Wien.

Michaela Englert erinnert sich, dass viele Kinos schließen mussten: "Die Digitalisierung war ein riesiger finanzieller Schritt für alle Kinos. Es hat lange Verhandlungen gegeben und die Kostenersparnis hat bei der Digitaliserung der Filmverleiher. Warum? Die analogen und teuren Filmkopien musste früher immer der Verleiher zahlen. Die hat er an die Kinos vermietet. Diese Kosten gab es dann nicht mehr, weil die Vervielfältigung von digitalen Materialien nur mehr ein Bruchteil davon kostet. Die Ersparnis war beim Verleiher. Das Kino hatte die riesigen Investitionen für die technischen Geräte, für alle neuen Geräte, die man braucht, um dieses digitale Material in perfekter Qualität zu projizieren."

"Keinen Cent", verdient Michaela Englert mit dem Kinobetrieb: "Durch die Streamingdienste, durch die langen Sommermonate, wo kaum Umsätze hier im Kino sind, geht sich das alles nicht mehr aus. Ich kann in den Sommermonaten nicht einmal die Personalkosten von den Einnahmen bezahlen, geschweige denn die Mieten, die Stromkosten, die Lizenzkosten für die Filme. Das geht sich leider wirtschaftlich alles nicht mehr aus!" Nur dank ehrenamtlichen Menschen und Spenden kann das Kino überleben. Sie sieht das Einsaalkino als Kulturstätte, das dringend die Förderungen der Stadt zum Überleben braucht, denn in Zeiten von Netflix und Amazon Prime sei es wichtig, dass das Kino an sich nicht in Vergessenheit gerät.

Admiral-Kino-Chefin sieht auch den Handy-Wahn als problematisch an: "Viele junge Leute oder Schüler wissen gar nicht, wie das ist, sich in einem Kino zu treffen. Die schauen sich Filme auf dem Handy an, und glauben sie haben einen Film gesehen. Das ist ein komplett anderes Erlebnis. Ich merke es, wenn Schulklassen mit Lehrern zu Besuch sind. Ich merke es an den Blicken, dass sie noch nie in Kinos waren. Sie kennen nur Multiplexe, wo man mit der Rolltreppe hineinfährt und durchgeschleust wird. Sie kennen es in dieser Form nicht."