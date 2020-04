Als Sebastian Anschober gestern über den „Reproduktionsfaktor“ sprach, war er stolz. Der „Reproduktionsfaktor“ liegt in Österreich momentan bei 0,59, ein Erkrankter steckt also 0,59 andere Menschen an, was ich mir gar nicht so leicht vorstelle, denn wie infiziert man eine halbe Person? Oder Portion? Aber weil der Gesundheitsminister schon so im Schwärmen war, überreichte er den Österreicherinnen und Österreichern und allen, die im Land leben, virtuell einen „großen Blumenstrauß“, weil wir uns, ohne zu murren, so lange einsperren haben lassen. Eine schöne Geste dreizehn Tage vorm Muttertag. Kurz wird sich in den Hintern gebissen haben, dass er die Idee nicht hatte.

Tatsächlich nahm Anschober dann aber keinen Blumenstrauß in die Hand, sondern eine Broschüre, ich weiß nicht, ob Mamas am Muttertag mit so etwas eine Freude haben. Das sei der Prognosebericht der „Isidisi“ bis 20. Mai, sagte er, die Reporter im Raum signalisierten Wiedererkennung und Wertschätzung, obwohl ich die Vermutung hege, dass keiner wusste, was „Isidisi“ sein soll, ich auch nicht nebenbei bemerkt. Aber ich dachte mir, endlich kommt Bewegung in die Sache, wenn sich der Minister Berichte von AC/DC schreiben lässt. Ich konnte nicht entziffern, was auf der Broschüre stand, die Anschober in die Kamera hielt, vielleicht ja „Highway to hell“ oder „Back in black“, das Cover schien mir aber etwas bieder gestaltet.

„Isidisi“ habe ermittelt, wie sich Corona in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU in den nächsten Wochen entwickeln wird, sagte Anschober und ich dachte mir, es ist doch erstaunlich, was Musiker zustande bringen, wenn man sie einmal in Hausarrest steckt. Für Österreich schaue die Prognose von „Isidisi“ sehr gut aus, fügte der Gesundheitsminister an, wieder war er stolz, wieder gab es keinen Blumenstrauß, nicht einmal für sich selbst, obwohl er das offenbar für angemessen hielt. „Wir haben die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt gesetzt“, sagte er und mit „wir“ meinte er sich und seine Kumpels vom virologischen Quartett. Aber immerhin gestand er ein, dass auch wir brav waren, denn die von der Regierung verordneten „richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt“ habe „die Bevölkerung umgesetzt“. Na bitte!

Inzwischen hatte ich „Isidisi“ gegoogelt, ich hantelte mich also langsam wieder zum Virologen hoch. Tatsächlich meint „Isidisi“ nämlich „ECDC,“ das „European Centre for Disease Prevention und Control“. Das sei die „Umweltkontrollbehörde der EU-Kommission“, sagte Anschober und deren Zahlen würden es erlauben, dass man „grünes Licht für die nächsten Öffnungsschritte“ geben könne. Die Ausgangsbeschränkungen, die er selber erlassen hatte, nannte er „rigoros“, er machte sich deswegen aber keine schweren Vorwürfe, sondern meinte, dass man sie nun auslaufen lassen könne, die Ausgangsbeschränkungen, nicht die Vorwürfe. „Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an, dass wir nicht übermütig werden“. Manchmal vermitteln die Mitglieder der Regierung auf diesen Pressekonferenzen wirklich den Eindruck, sie würden eine Hortgruppe führen. Folgerichtig sagt Anschober auch: „Wir werden Versammlung bis 10 Personen akzeptieren“. Na dann schauen wir einmal, dass wir im Zehnerrudel nicht zu übermütig werden, um halbwegs akzeptabel zu sein.