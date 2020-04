Vielleicht empfinde das nur ich so, weil ich eine empfindsame Seele bin, aber seit wir in der Krise sind (wenn es denn noch eine Krise ist), redet die Regierung ein bisschen mit uns wie mit Depperln. Sie macht das vermutlich nicht aus Absicht, wie sie ja vielleicht vieles nicht aus Absicht macht, aber mich erinnert das immer an die Ärzte, die früher zu meiner Omi ans Krankenbett gekommen sind und gefragt haben: „Na, wie geht es uns denn heute?“ Ich wollte dann immer sagen, keine Ahnung wie es ihnen geht, aber meiner Omi eher mittelprächtig, sonst wäre sie nicht im Spital, sondern säße daheim in ihrer Hollywoodschaukel im Garten und würde mit ihren Fußsohlen die Kleeblätter im Gras abrasieren. Aber ich wollte, dass es Omi gut geht, also schwieg ich.

Der Kanzler zum Beispiel hat begonnen, uns jetzt immer mit „wir“ anzureden. Dieses „wir“ ist das „uns“ der Ärzte von früher bei meiner Omi. Also Kurz sagt nicht, „bitte bleiben Sie daheim“, sondern er sagte vor Ostern „wir bleiben daheim und verlassen das Haus nur für Einkäufe, um zur Arbeit zu gehen, jene zu unterstützen, die Hilfe benötigen oder zum Sport.“ Am Ostersonntag schrieb er uns dann einen netten Brief, er wollte sich vermutlich entschuldigen, dass er uns eingesperrt hat. In dem Schreiben stand unter anderem: „Wir wollen nächstes Jahr zu Ostern gemeinsam zurückblicken und sagen können: Gut, dass wir das Corona-Virus besiegt haben“. Bei aller Liebe, ist nichts Persönliches, aber nächste Ostern wäre ich gern allein, ohne Kanzler auf dem Schoß, der mir sagt wohin ich blicken und was ich dabei empfinden soll.

Gestern trat der Kanzler erstmals nach Ostern wieder gemeinsam mit dem Vizekanzler, dem Gesundheitsminister und dem Innenminister öffentlich auf. Man hat sich an die Szenerie schon so gewöhnt, dass sie einem abgehen wird, wenn wir die Coronakrise einmal einen Babyelefanten hinter uns gelassen haben. Die Seitentür geht auf und erst Rudolf Anschober, dann Sebastian Kurz, dann Werner Kogler, schließlich Karl Nehammer kommen herein. Anschober hat immer irgendwelche Taferln mit, die er später so schief und schräg in die Kamera hält, dass die Kurven, die nach oben gehen sollen, nach unten zeigen und umgekehrt. Das virologische Quartett parkte sich auch diesmal hinter der Windschutzscheibe des Papamobils ein. Mittlerweile tragen drei der vier Coronatoren blauen Anzug, weißes Hemd und blaue Krawatte, nur Werner Kogler hatte wieder niemand etwas von der Kleiderordnung gesagt. Er kam im blitzblauen Hemd, vielleicht hat er es zu Ostern geschenkt bekommen. Er kann damit in der Nacht mit dem Auto ohne Licht über den Wechsel fahren, er wird auch so gut gesehen. Die Krawatte hatte wieder einmal frei oder ist gegenwärtig in Quarantäne, eventuell weil sie positiv getestet wurde, man erfuhr es nicht.