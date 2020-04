Am besten wäre es so: Werner Kogler lädt heute noch einmal zur Pressekonferenz. Er zieht sich diesmal nicht die Schutzmaske über die Augen, sondern nur über Mund und Nase, das soll auch reichen, hört man. Er positioniert sich in seinem Plexiglas-Papamobil so, dass er mit den Händen ausreichend gut nach links und nach rechts wacheln kann, ohne Karl Nehammer dabei zu ohrfeigen. Von mir aus soll er auch wieder ein rosa Hemd anziehen. Dann sagt er ungefähr das: „Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, denen nach meinem Vortrag gestern der Schädel gebrummt hat. Mein Kanarienvogel hatte in der Nacht zuvor mein Redemanuskript gefressen, ich musste auf den Entwurf von letzter Woche zurückgreifen und als ich hier vor Ihnen stand, da bin ich draufgekommen, dass ich mir versehentlich das Backrezept für die Osterpinze aufs Rednerpult gelegt hatte. Also, ich sage Ihnen jetzt, wie das wirklich ist beim Joggen und beim Radeln und beim Tennisspielen und beim Kicken und zwar genau, das ist erlaubt, das verboten, Ende Gelände. Sorry, auch Steirer sind nur Menschen“. Eigene halt, aber Menschen.

Das wird nicht passieren, leider muss ich sagen, denn selten hat mich eine Pressekonferenz ratloser zurückgelassen als der Auftritt des Vizekanzlers gestern. Beim Laufen soll man jetzt sechs Meter, pardon sechs Babyelefanten, Abstand voneinander halten, beim Radfahren sollten es gleich zwanzig Babyelefanten sein, in die Berge darf man plötzlich und das ganz ohne Babyelefanten, weil der Firn lockt, aber bitte nicht alle gleichzeitig, oder wie war das jetzt gemeint? Irgendwann im Laufe der Pressekonferenz sagte Kogler, wir sollten „uns das nicht jetzt sozusagen aus den Fingern lutschen“. Was immer er damit auch gemeint haben könnte, es klang halt wie aus den Fingern gelutscht.

Das Dilemma nahm seinen Lauf damit, dass der Sportminister im Fernsehen verräumt wurde. Wenn Sebastian Kurz drei Mal mit den Ohren wackelt, wird er im ORF live durchgeschalten bis hin zum Sportkanal, tritt in allen Sendungen des Tages exklusive „Barbara Karlich Show“ auf – das folgt vermutlich aber noch – und er bekommt eine ZiB Spezial im Hauptabendprogramm, Thema Ohrenwackeln im Wandel der Zeit. Wenn Werner Kogler etwas bekannt gibt, das Millionen Österreicher interessiert, nämlich wie sie in den kommenden Wochen herumkoglern werden oder eben nicht, dann läuft auf ORF 1 Schülerprogramm und in ORF 2 wird der Strudengau „Aufgetischt“. Landschaftlich schön, aber auch zwei Stunden später wäre in der Donau noch genug Wasser gewesen.

Damit mich keiner falsch versteht, ich liebe ORF III, vor allem seit sie dort bessere Sitzmöbel haben. Das Team macht mit wenig Budget viel Gutes, bei manchen Sendern ist es ja genau umgekehrt, aber wenn der Vizekanzler zum Thema Amateursport spricht und den Fans verrät, ob sie ihrem Lieblingsverein in absehbarer Zeit einmal wieder in einem Stadion zujubeln dürfen, dann gehört das in einen der beiden Hauptsender und nicht woanders hin oder in die Telethek und man überträgt von Beginn an und nicht erst mitten in die ersten Sätze hinein, so war das nämlich gestern.