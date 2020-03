Nicht nur im ORF aus sonst überall gerät unser Leben derzeit irgendwie aus den Fugen. Witzig, dass sich „Presse“-Herausgeber Rainer Nowak, der jetzt auch newslettert, und ich gestern beide nicht sicher waren, ob tatsächlich Mittwoch ist. Das Virus hat auch unser Zeitgefühl angegriffen, wir sind Chronometer positiv. Alles, was unserem Leben bisher Halt und Ordnung gab, ist über Nacht weg. Früher orientierten wir uns am Stundenplan der Kinder, an der fixen Tennisstunde jede Woche, am Tratsch mit der Freundin im Kaffeehaus immer am selben Tag, immer zu selben Stunde, an Skirennen, der deutschen Bundesliga am Wochenende, dass die Queen und ihr Bub, der Thronfolger, immer gesund sind, eben an allem, was da war, um unserer Welt einen Rahmen zu geben. Das Virus hat diesen Rahmen gesprengt. Sogar Charles hat jetzt Corona.

In unserem neuen Leben ist es vollkommen wurscht, ob Montag, Mittwoch oder Freitag ist. Die meisten dürfen ohnehin nicht raus, außer zum Einkaufen, was sich heutzutage irgendwie auch entwürdigend gestaltet. Alle beäugen sich, damit ja keiner den Mindestabend unterschreitet, Hofratswitwen kreischen auf, wenn man sich ihnen weiter als einen Meter nähert, selbst die Orangen schauen böse drein, wenn man sie zu hart anfasst, die Kiwis quietschen, wenn man sie ganz lieb drückt und die Bananen krümmen sich vor Schmerz, wenn man sie auf die Waage legt. Einkaufen wird nach diesem Corona-Kauderwelsch auch nicht mehr so sein wie früher. Die Supermarktbetreiber können schon mit dem Umplanen anfangen, es geht in Richtung keimfreies Labor.

Diese Zeitlosigkeit verschont auch die Politik nicht. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig gab der „Presse“ ein Interview, in dem er sich, sagen wir einmal, unglücklich über die Schließung der Bundesgärten äußerte. Fünf Anlagen in Wien, etwa der Volksgarten oder Schönbrunn, sind ja seit mehr als einer Woche geschlossen, die 1.000 Parks der Stadt Wien allerdings geöffnet, ich habe die diesbezügliche Entscheidung bereits vor wenigen Tagen einer Würdigung unterzogen.

Ludwig sagte, er dränge „bei der Bundesregierung weiter darauf, dass die Bundesgärten in Wien, also im dicht verbauten Gebiet, wieder geöffnet werden. Denn je mehr man in einer Großstadt abschließt, desto mehr werden sich bei schönem Wetter dann auf den verbleibenden Freiflächen drängen. Das ist kontraproduktiv“. Die Austria Presse Agentur fasste die wesentlichen Passagen des Gesprächs zusammen und verwies dann auf das in der Zeitung am „Donnerstag erscheinende Interview“. Falls Sie es heute suchen, es war gestern drin. Am Mittwoch. Ich habe Sie gewarnt.