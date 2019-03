Ist die Welt bereit für Billie Eilish?

Die internationale Musikpresse prophezeit Billie Eilish eine Weltkarriere. Bislang veröffentlichte Singles und Songs laufen auf YouTube ziemlich gut, freuen sich über Klickzahlen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Mit ihrem einzigartig eigenartigen Electro-Pop scheint die Sängerin einen Nerv beim jungen Publikum getroffen zu haben. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt.

Und auch namhafte Stars wie Dave Grohl streuen Eilish schon vor Veröffentlichung ihres Debütalbums "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" viele Rosen. "Meine Töchter sind von Billie Eilish regelrecht besessen. Mit ihr passiert gerade das gleiche, was 1991 mit Nirvana geschah. Die Leute fragen sich oft, ob Rock nicht tot sei. Wenn ich mir jemanden wie Billie Eilish ansehe, dann weiß ich, dass Rock’n’Roll nicht aussterben wird".

Jetzt ist das Debütalbum von Billie Eilish also endlich da. Wird sie den Erwartungen und dem damit einhergehenden Druck damit nun gerecht? Wir haben uns die Platte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und Geheimhaltungsvereinbarungen vorab anhören dürfen.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Insgesamt vierzehn Tracks findet man auf "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Einige davon ("bury a friend", "wish you were gay", "you should see me in a crown") wurden schon vorab samt Musikvideo veröffentlicht. Nach einem kurzen Intro, in dem Eilish erklärt, dass sie ihre Zahnspange rausgenommen hat und es jetzt das Album gibt, geht es mit "bad guy" gleich fetzig los.

Über eine treibende Basslinie, die von rhythmischem Fingerschnipsen begleitet wird, siniert Billie über ihre vermeintliche Vorliebe für harte Jungs. Am Schluss gibt es den Twist und plötzlich wird aus der Sicht des "bad guy" erzählt.

Weiter geht's mit "xanny", der einschläfernd-psychodelisch geilen Liebeserklärung für den Angstblocker Xanax. Das verschreibungspflichtige Medikament ist speziell in den Vereinigten Staaten weit verbreitet. Auch unter Jugendlichen. Mit dem Song fängt die 17-Jährige das Feeling der Droge perfekt ein.

Es folgt das hypnotische "you should see me in a crown", das bereits vor einiger Zeit veröffentlicht worden ist und bislang über 73 Millionen Klicks auf YouTube zu verzeichnen hat.

Mit "all the good girls go to hell" nimmt die Platte wieder etwas Tempo auf. Wieder ist der Bass das dominierende Instrument, gegen Ende kommen Synthie-Sounds dazu, die Erinnerungen an alten Westcoast-HipHop aus den frühern 90ern hochkommen lassen. Ganz groß.

Auch "wish you were gay" wurde schon vorab veröffentlicht. Aufgrund des Textes sorgte die Nummer für einen kleinen Skandal. Es gab Vorwürfe, der Track sei schwulenfeindlich. Eilish stellte aber klar, dass es sich dabei nur um eine Missinterpretation der Textzeilen handelt.

Auf "when the party's over" schafft es Eilish erneut, durch die Musik und ihre Stimme beim Zuhörer bestimmte Gefühle und Stimmungen zu erzeugen. Man fühlt sich tatsächlich in die Situation versetzt, nach einer langen Partynacht nach Hause zu kommen und in ein vertrautes, komfortables aber leeres Loch zu fallen. Gänsehaut in langsamem bpm-Bereich. Das Musikvideo zum Song hält nach etwas weniger als einem halben Jahr bei über 180 Millionen Klicks.

Und es geht langsam weiter. Auf "8" klingt Billie plötzlich stellenweise so, als wäre sie um mindestens zehn Jahre jünger geworden. Ukulelen und Gitarren-Klänge, die durch Hall-Effekte gejagt wurden, sorgen für eine verträumte Stimmung.

"my strange addiction" startet mit einem Zitat aus der Comedy-Serie "The Office". Danach bringt der Bass erneut die Nackenmuskulatur zum Zucken. Billies Stimme verzaubert mit dem gehauchten Refrain "my strange addiction".

Düster-schräges Musikvideo

Das letzte Drittel der bis dahin absolut großartigen Platte wird mit "bury a friend" eingeläutet. Erneut treibt der Bass den Song an, Eilish legt einen perfekt an den Beat angepassten Sprechgesang darüber. Die Nummer befindet sich ebenfalls schon ein paar Wochen samt düster-schrägem Musikvideo in Umlauf. So wie alle anderen Clips von Eilish kratzt man hier ebenfalls bereits an der 100-Millionen-Klick-Marke.

Nach dem Electro-Spektakel "ilomilo", bei dem man sich vorstellt, Nachts in einem Auto durch eine Großstadt oder über eine Autobahn zu fahren, folgt die langsame Klavier-Ballade "listen before i go", bei der Billies Stimme extrem zerbrechlich klingt.

Diese Zerbrechlichkeit setzt sich bei "i love you" nahtlos fort. "i love you but i don't want to" singt die 17-Jährige zu ruhigen Gitarrenklängen über das Gefühl, unglücklich verliebt zu sein.

Mit "Goodbye" endet die schräge, wunderschöne, tiefgründige, psychodelische und vor allem sehr abwechslungsreiche Reise durch das Debütalbum von Billie Eilish. Ob man den Hype jetzt believen soll, auf dessen Welle die 17-Jährige schon vorab geritten ist, lässt sich nur schwer beantworten. Das Album ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes und etwas ganz Neues.

Live gibt es die junge Dame im August in Österreich zu sehen. Billie Eilish wird am 15. August beim FM4 Frequency Festival auf der Bühne in St. Pölten stehen.

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

01 -!!!!!!!

02 - bad guy

03 - xanny

04 - you should see me in a crown

05 - all the good girls go to hell

06 - wish you were gay

07 - when the party's over

08 - 8

09 - my strange addiction

10 - bury a friend

11 - ilomilo

12 - listen before i go

13 - i love you

14 - goodbye