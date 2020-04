Er kam, sah und sagte nichts. Also natürlich sagte Kanzler Sebastian Kurz gestern etwas, er sagte vor allem, wer uns in den nächsten Tagen etwas sagen wird. Aber vom Informationsgehalt war es, sagen wir einmal, eine eher dünne Suppe, die hier angerichtet wurde, mehr eine Inhaltsangabe als eine Pressekonferenz, aber trotzdem sehr schön. Es ging irgendwie auch um die Schulen, von dort hatte man sich vermutlich auch das Konzept für den Medienauftritt stiebitzt. An den Schulen ist es nämlich so: Damit sich die Kinder auf das wissenschaftliche Arbeiten an der Uni vorbereiten können, führte man vor einigen Jahren die „vorwissenschaftliche Arbeit“ ein. Damit sich die Kinder auf diese „vorwissenschaftliche Arbeit“ vorbereiten können, folgte bald danach eine „vorvorwissenschaftliche Arbeit“, zu erbringen in der zehnten Schulstufe.

Nun höre ich, dass in Klassen der neunten Schulstufe eine „vorvorvorwissenschaftlichen Arbeit“ zu leisten ist, diese „vorvorvorwissenschaftlichen Arbeit soll auf die „vorvorwissenschaftliche Arbeit“ vorbereiten, die wiederum die Vorbereitung auf die „vorwissenschaftliche Arbeit“ ist, ohne die man an der Uni keine ordentliche wissenschaftliche Arbeit zustande bringt, wobei manche Uni-Professoren der Ansicht sind, die Studenten würden sich ohne das vorvorvor mit den wissenschaftlichen Arbeiten leichter tun. Das schreit nach einer Arbeitsgruppe. Wenn Sie glauben ich scherze, dann haben Sie Social Distancing die letzten Jahre vor allem gegenüber dem Schulbetrieb geübt, was für beide Seiten enttäuschend aber auch befruchtend gewesen sein kann.