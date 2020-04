Der frühe Vogel fängt das Virus. Oder geht das umgekehrt und das frühe Virus hat einen Vogel? Wie auch immer: Wir sind jedenfalls nun nicht mehr nur dabei, sondern mittendrin. Wir sind Corona. Andere sind Papst, wir Corona. Ich könnte das jetzt ein bisschen ausschlachten, also „exklusiv“ herschreiben, oder „,Heute' hat das Virus als Erster", oder „keiner ist so Corona wie wir“, die Mitbewerber würden blass werden, also nicht alle, ein paar, okay einer, und der würde wütend fragen: „Warum wurden wir nicht als Erste exklusiv infiziert?“ Weil wir von "Heute" eben „nicht über das Virus reden, sondern mit ihm“, denn man muss "dem Virus mehr zuhören“. Sonst wird er grantig. Will keiner.

Das Virus jedenfalls hat zu „Heute“-Herausgeberin Eva Dichand gefunden, vielleicht auch sie ein bisschen zu ihm, sie erkrankte vor einigen Wochen. Es gefiel dem Virus dort, wo er war, er blieb, zumindest für eine kurze Zeit, dann ging er, ohne sich zu verabschieden, ein ziemlicher Rüpel halt. Bevor sich jetzt alle Sorgen machen – oder Hoffnungen: Nein, wir müssen nicht in Quarantäne. Nein, wir sind und waren nicht in Gefahr, alle Isolations-Vorgaben wurden eingehalten. Nein, wir sind auch nicht krank. Also ein bisschen schon natürlich, aber normal krank, berufsbedingt eben, nicht wegen Corona speziell. Eva Dichand hat Covid-19 hinter sich, sie hat sich das schriftlich geben lassen. Wir hätten sie auch so ins Haus gelassen (wäre auch heikel geworden, der Laden gehört ihr ja zu einem guten Teil), aber mit Amtssiegel ist es uns natürlich lieber.

Die „Heute“-Herausgeberin hat sich im Skiurlaub angesteckt, nicht in Ischgl, das Virus war überraschenderweise auch anderswo zu beziehen, in diesem Fall in der Schweiz. Es begann mit leichtem Fieber, Schnupfen, vor allem – das ist interessant, aber offenbar häufig – mit starken Rückenschmerzen. Am hartnäckigsten blieb der Husten, dem taugte es in der Lunge von Dichand so richtig. Sie war mit Kindern und Hund auf einem Waldspaziergang, als der Anruf aus dem Labor kam: „Sie wurden positiv auf Covid-19 getestet“. Wenig später auch ihr Mann übrigens, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand. Es geht eben nichts über Familie.

Eva Dichand blieb drei Wochen daheim, seit kurzem ist sie wieder im „Heute“-Newsroom, aber jetzt sind die anderen weg. Blöd gelaufen. Sie würde so gern ein paar knuddeln, sagt sie zumindest, ich bin da nicht ganz sicher, aber hier sind wir jetzt nur ein paar Hansln und Gretln, der Rest macht Home-Office und das schon seit Ewigkeiten. Dichand probierte in der Isolation Home-Schooling aus, nicht jede Erfahrung muss man zwingend selber machen, sagt sie. Wer sie darauf anspricht, sollte sich den Nachmittag freinehmen. Sagen wir einmal so: Sie nennt das „Albtraum“, sieht sich nicht in dieser Lebensrolle, zumindest nicht ausschließlich und kann das auch recht schlüssig erklären, mit Frauen wieder zurück an den Herd und so, aber bei der Begründung nimmt sie dann eher die Route Werner Kogler, die führt über viele Almen und Bergseen und kann dauern, selten kommen sich Albtraum und Alptraum so nahe.

Wer noch Lust und Kraft auf eine Extratour hat, kann mit Dichand auch über Blockwarte reden, die es neuerdings in Österreich zu einiger Popularität gebracht haben. „Wir brauchen keine Stasi und keine Überwachungs-App“, sagt sie, „keine Polizei vor jedem Park, sondern mehr Eigenverantwortung“. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie Home-Schooling mehr auf die Palme bringt oder doch eher diese neue Gendarmen-Mentalität im Land, aber es soll ja auch Berge geben, die mehr als einen Gipfel haben, die für Thrill sorgen. Wird hier auch so sein.