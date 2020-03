Aber es gibt auch gutes Zeug, Lichtblicke in der Düsternis. Zum Beispiel ist wieder Klopapier da. Also genauer gesagt, es war Klopapier da, in einem Supermarkt in Niederösterreich nämlich, jetzt ist es natürlich wieder weg. Sich das Video anzusehen, wie die Warenlieferung Häuslpapier bei dem Diskonter ausgerollt wird, ist kein Griff ins Klo, wirklich nicht. Es handelt sich übrigens um Floralys soft, dreilagig, zehn Rollen befinden in der Packung, jede Rolle enthält 200 Stück Abrisspapier, man kommt schon eine Zeitlang aus damit.

Leider weiß man derzeit nicht wie lange eine Zeitlang genau ist, deshalb ist Vorratshaltung ratsam. Bei der Aneignung von Klopapier handelt es sich im strengeren Sinn auch nicht um einen Hamsterkauf, denn üblicherweise hamstert man Lebensmittel, man kann also ein reines Gewissen haben, wenn man sich den Einkaufswagen mit Klopapier zuscheißt. 2,99 Euro kostet die Packung übrigens, bei Amazon ist das Produkt derzeit ausverkauft, vergriffen könnte man sagen, wenn das nicht ein bisschen ungustiös wäre. Highlight der Packung ist die Blitzöffnung rechts oben, oder links unten, wenn man sie verkehrt hält. Eine Blitzöffnung kann bei Klopapier Leben retten. Auch so eine Sache, über die niemand gern redet.

Die Verkäuferin fährt die zwei Paletten Floralys soft, dreilagig, um 2,99 Euro mit einem Hubstapler aus dem Lager ins Geschäft und preist ihre Ware so lautstark an wie die Fetzentandler früher ihre Lederjacken am Markt in Tarvis. „So da, Klopapier, Klopapier, kommt, bitte schön“, schreit sie, „Klopapier für alle da“, was nicht ganz stimmt, denn bald ist das Klopapier nicht mehr für alle da. Die Performance erregt die Aufmerksamkeit des geneigten Publikums, als Kleinkünstler muss man sich in der Krise neue Wege überlegen. Dieser Weg führt die Verkäuferin jedenfalls mitten in den Laden. Dort ist ein Stück freie Fläche und in Wirklichkeit beginnt das Video erst jetzt richtig.

Von allen Seiten strömen Interessenten herbei und greifen nach den Packungen Floralys soft, dreilagig, um 2,99 Euro, aber offenbar zu zögerlich, denn die Verkäuferin ist zwar nun nicht mehr zu sehen, aber recht gut zu hören, sie steht offenbar hinter den Paletten und brüllt „abräumen, abräumen, damit wir weitermachen können. Geht schon“. Womit sie weitermachen will, erklärt sie nicht, vielleicht aber hat sie weitere, heiße Ware im Lager, es pressiert ihr jedenfalls, denn sie klatscht nun in die Hände. Sie hat mittlerweile einen der Hubwagen bestiegen, schwenkt eine Packung Floralys soft, dreilagig, um 2,99 Euro hin und her und schreit dazu weiter klatschend „Klopapier, Klopapier, abräumen“. Dann ist das Video leider aus, vielleicht ist es nur ein Teaser auf eine neue Netflix-Serie, „Häusl of Cards“ könnte sie heißen, der Titelsong eventuell „Wish you were here“.