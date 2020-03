Ich weiß nicht, ob das mit Corona zusammenhängt, aber Obskuranten haben jetzt Hochkultur. In Österreich kursiert eine WhatsApp, in der die Stimme von Sebastian Kurz täuschend ähnlich nachgemacht wird. In der Nachricht kündigt er an, dass Wien komplett abgesperrt wird, es gibt dann kein rein mehr und kein raus. Die Zufahrtswege werden von der Polizei gesichert und das passt ins Bild, denn Polizisten haben seit gestern Urlaubssperre. Die WhatsApp freilich ist ein Fake, sie verbreitete sich gestern trotzdem oder gerade deshalb rasant, fand den Weg in alle Redaktionsstuben. Dort hält man derzeit alles für möglich, in einem Land wie Österreich gilt dafür in jedem Fall die Unschuldsvermutung. Und dann ist heute auch noch Freitag, der 13..

Dieser März erzählt Geschichten, die nicht zusammenpassen wollen, die kein Bild ergeben. Dieser wunderschöne Tag gestern, über 20 Grad in Wien, wir müssten jetzt eine Klimadebatte haben, aber Corona legt uns Fesseln an, aber auch wieder nicht. Als ich gestern Abend durch die Innenstadt spazierte, war aus vielen Bars und Lokalen lautes Lachen zu hören, die Schanigärten waren halbvoll oder halbleer, wie man das halt sehen mag. Das „Schwarze Kameel“ war bis auf den letzten Platz besetzt, die Stimmung ausgelassen, es wurde einander zugeprostet und gescherzt.

Den ganzen Tag über waren schlechte Nachrichten auf uns eingeprasselt. Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung des Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spitals, musste den ersten Todesfall bekanntgeben. Der Arzt ist ein Mann der klaren Worte, plastisch beschreibt er den harten Alltag auf der Intensivstation. "Unangenehme Nasenbrillen und Masken, die wie Taucherbrillen aussehen, werden zur Beatmung herangezogen. Verkleidetes Personal in Marsmännchen-Montur versucht zu beruhigen".

Überall steigen die Ansteckungszahlen, aber nicht nur ein bisschen, sondern heftig. Die Wirtschaft schmiert ab und es ist kein Ende der Talfahrt in Sicht. Belgien machte gestern alles dicht, auch die Lokale sind zu. Länder schotten sich ab, die Ungarn, die Tschechen und die Slowaken machen die Grenzen zu, 100.000 pendeln täglich und in einigen Wiener Haushalten schrillen die Alarmglocken, denn wo kommen jetzt die Pflegerinnen her? Im Gmünd im Waldviertel erschienen 30 Prozent der Angestellten gestern nicht zur Arbeit, konnten sie nicht, an der nahen Grenze blieben ja die Balken unten.

Der Kanzler und der Gesundheitsminister und der Innenminister und der Bildungsminister gaben Pressekonferenzen. Zwei Monate ist die Koalition jetzt im Amt, aber alles wirkt eingespielt als würde es diese Konstellation schon ewig geben. Wie Sandkastenfreunde, die sich einige Zeit aus den Augen verloren hatten und nun wieder zueinander fanden, wirken die Teilhaber der Koalition. Alle ersuchten eindringlich, die Sozialkontakte einzustellen, die Kinder daheim zu lassen, weniger fortzugehen. Sie hielten Tafeln hoch, die zeigen sollten, wie die Erkrankungszahlen explodieren, wenn wir nichts dagegen tun, vielleicht sogar, wenn wir etwas tun. Das will nicht so recht passen zur Partystimmung in der Innenstadt.