Einmal im Jahr wird Kalina für Luignig zur Kasse gebeten. Er bekommt dann Post, auch jetzt in Zeiten von Corona, eine gewisse Grundordnung tut dem Staat gut und steht ihm auch zu Gesicht. Die MA 60 der Stadt Wien, „Veterinäramt und Tierschutz“, die in der Karl-Farkas-Gasse 16 residiert, was vom Standpunkt der Satire aus bedeutsam erscheint, schrieb dem „sehr geehrten Hundehalter“. Eigentlich ging es darum, dass die jährliche Hundeabgabe zu entrichten war, 70 Euro, auch das erscheint sehr viel für so wenig Hund, aber das Amt hatte auch eine Botschaft.

„Die Stadt Wien“, schrieb die Stadt Wien, „möchte Sie mit diesem Schreiben auf zwei Themen aufmerksam machen. Thema Nummer zwei war wurscht, darin ging es um Listenhunde, eine Kategorie, in die es Luignig nie schaffen wird, aber Thema Nummer 1 betraf ihn mit Haut und Haaren. „In Wien werden sehr viele entlaufene Hunde in das TierQuarTier gebracht“, schrieb das Amt aus der Karl-Farkas-Gasse 16. „Die Rückgabe an die BesitzerInnen ist oft schwierig“. Nicht, dass Luignig je weglaufen wollte, aber wenn man sehr viel Hund in sehr wenig Körper an seiner Seite hat, erwartet man sich vielleicht viel Dankbarkeit und am Ende ist es dann recht wenig. Das soll auch bei Menschen so sein.

Es wurde die Registrierung des Tieres empfohlen. „Registrieren bedeutet, dass die Daten des Mikrochips und ihre Daten als BesitzerInnen miteinander verknüpft in einer Datenbank, der sogenannten Heimtierdatenbank des Bundesministeriums, abgespeichert sind“. Welches Bundesministerium gemeint ist, wurde nicht erklärt, auch nicht, warum die Leute aus der Karl-Farkas-Gasse 16 die Registrierungseintreiber für – mutmaßlich – Elisabeth Köstinger sind. Aber der Gedanke, dass sich die Landwirtschaftsministerin bei Josef Kalina meldet, wenn Luignig einmal von daheim abhaut, hat etwas Tröstliches an sich in Zeiten wie diesen. Mit Luignig könnte sich Köstinger gut verständigen, beide sind Kärntner, das haftet ein Leben lang an, das Virus ist da vergänglicher. Hoffentlich!

Jedenfalls wollte das Amt aus der Karl-Farkas-Gasse 16 es dem „sehr geehrten Hundehalter“ leicht machen und nannte drei Optionen für die Registrierung. Der Hundehalter selbst könne sie über die Bürgerkarte durchführen, er könnte einen Tierarzt oder eine Tierärztin beauftragen oder aber die Registrierung kann „von in Wien gemeldeten Hunden bei der Stadt – Veterinäramt und Tierschutz – durchgeführt werden", vom Hund also selbst. Das ist sehr umsichtig jetzt, wo keiner raus darf. Kalina wird also demnächst Luignig seine Bürgerkarte geben, den Hund vor der Tür absetzen, ihm die Adresse Karl-Farkas-Gasse 16 nennen und eventuell vortanzen, wenn der Fellbeutel nicht gleich verstehen sollte. Der Parson Russell Terrier aus Kärnten kann dann allein aufs Amt laufen und sich registrieren lassen. Am Heimweg sollte er dann gleich einkaufen gehen, als Mensch wird man in Supermärkten derzeit ja recht oft schief angeschaut.