Als Sebastian Kurz noch nicht der Krisen-Kanzler war, da wünschte ihm ein erweiterter Personenkreis viel Quality Time außerhalb der Politik, jetzt kann derselbe erweitere Personenkreis offenbar nicht genug von Krisen-Kanzler kriegen, am liebsten würden sie ihn mit Haut und Haaren fressen. Das wollte der erweiterte Personenkreis zwar vorher auch schon, aber damals war es noch nicht von Liebe getragen wie jetzt. Ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt: Beziehungen sind mitunter sehr komplex und ich füge an wankelmütig obendrein.

Wie weit das mit dem Krisen-Kanzler schon gediehen ist, kann ich an einem kleinen Beispiel demonstrieren. Der Sohn von „Heute“-Sportreporter Martin Huber, derzeit ebenfalls im Homeoffice, also beide, baute sich gestern vor seinem Papa auf und sagte: „Kurz hat heute verordnet, dass jedes Kind in Österreich jeden Tag ein Eis kriegt. Eltern wissen das nicht, wir Kinder schon“. Wir lernen: Kinder gehen inzwischen davon aus, dass der Kanzler jedem in diesem Land direkt und ohne Umschweife Befehle erteilen kann. Unsere Demokratie ist – kurzfristig? – recht schnell dahingeschmolzen. Moritz ist übrigens erst 5.

Jedenfalls war der Kanzler jetzt ein paar Tage nicht da. Also er war schon da, aber nicht im Fernsehen und in der „Kronen Zeitung“, was gleichbedeutend damit ist, dass er nicht da war. Am ersten Tag fiel das nicht so richtig auf, denn die Medien lebten von dem, was Kurz die Tage davor gesagt hatte, ab dem zweiten Tag wurde das Material dünn. Früher hätte der erweiterte Personenkreis geunkt, das Material sei auch vorher schon nicht dick gewesen, aber das war eben bevor die Liebe über das Land kam.

Am dritten Tag fiel auf, dass etwas fehlte, am stärksten dann aber am vergangenen Freitag. Da trat Christine Aschbacher in der ZiB 2 auf, ihr ist in der aktuellen Regierung das Arbeitsministerium zugeteilt worden. Über das Interview kann ich nicht viel mehr sagen als dass es stattfand, mein Erkenntnisgewinn, wenn sich überhaupt einer einstellte, blieb überschaubar. Es ließ die besorgten Stimmen lauter werden: Wo ist der Kanzler? Ist er Corona-krank? Liegt er daheim schweißgebadet im Bett, die Haare stehen in alle Richtungen und seine Lebenspartnerin versucht, ihn mit Nudelsuppe aufzupäppeln? Die Sonntagszeitungen ließ er interviewlos verstreichen, man muss lange zurückblättern, um das erlebt zu haben.