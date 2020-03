Der große Corona-Guide

Ganz Österreich kämpft gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus. Die türkis-grüne Bundesregierung stellt laufend neue Maßnahmen vor, um die Infektionsrate zu verlangsamen.

"Heute" zeigt die wichtigsten Einschränkungen und Möglichkeiten, sich vor dem Virus zu schützen.

Bild: picturedesk.com

Was jetzt alles verboten ist

Veranstaltungsverbot

Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern werden bis Anfang April untersagt. Sportveranstaltungen ohne Publikum sind weiter möglich.

Einreisekontrollen an den Grenzen

Seit 10. März 2020 herrscht ein Einreisestopp für Menschen aus Italien. Wer kein Gesundheitsattest vorweisen kann, darf nicht einreisen. Österreicher, die aus Italien zurückkommen, müssen 14 Tage in Quarantäne.

Am 13. März wurden dieselben Grenz-Maßnahmen auf die Schweiz ausgeweitet. Auch Flugverbindungen zwischen Österreich und Frankreich, Spanien und Schweiz wurden eingestellt. Die Kontrollen sollen allesamt vorerst bis 3. April 2020 gelten.

Bildungseinrichtungen geschlossen

Am 10. März wurden Unis und Fachhochschulen gesperrt. Höhere Schulen schließen ab Montag dem 16. März, alle anderen Schulen und Kindergärten ab Mittwoch, dem 18. März. Die Schul- und Universitätssperren dauern vorerst bis Ostern. Die Osterferien in Österreich dauern regulär von 04. bis 14. April 2020.

Besuchsverbote in Spitälern

Im Laufe der Woche setzten auch die meisten Bundesländer Besuchsverbote in Spitälern um. Ausnahmen gibt es für Kleinkinder und palliative Stationen. Die Besuchsverbote gelten vorerst bis 3. April 2020.

Home Office für Unternehmen

Die Regierung forderte die Unternehmen des Landes ab 10. März 2020 auf, seinen Mitarbeitern nach Möglichkeit Teleworking/Home Office zu erlauben.

Keine Gottesdienste

Nach Verkündung des Veranstaltungsverbotes gaben auch sämtliche Glaubensgemeinschaften bekannt, dass ab sofort keine Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen mehr stattfinden werden. Begräbnisse nur noch in kleinem Rahmen. Vorerst bis 03. April 2020.

Gastro nur noch bis 15 Uhr

Am 13. März verkündete Kurz zudem, dass Restaurants, Bars und andere Gastronomiebetriebe ab Montag (16.03.2020) nur noch bis 15 Uhr offen halten dürfen. Dies soll vorerst eine Woche lang - bis 23.03.2020 - gelten. Hotelbetriebe in den Schigebieten und im gesamten Bundesland Tirol wurden in dieser Woche zudem behördlich zugesperrt.

Geschäfte müssen zusperren

Zusätzlich muss ab Montag, 16.03.2020 der gesamte Handel seine Geschäfte zusperren. Offen bleiben nur Geschäfte, die zur "kritischen Infrastruktur" zählen wie Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte, Tankstellen, Trafiken und ähnliches. Auch diese Maßnahme gilt vorerst für eine Woche - bis 23.03.2020.

Quarantäne in fünf Tiroler Orten

Die Orte St. Anton und das Paznauntal mit den Orten Ischgl, Kappl, See und Galtür werden - aufgrund besonders großer Virusbelastung - für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Das bedeutet sie werden von 13.03. bis 27.03.2020 abgeriegelt.

Bild: picturedesk.com

Wie du dich schützen kannst

Gründlich die Hände waschen

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen gelten im Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 als das A und O. Um wirklich sauber zu werden, gehören Hände und Handgelenke 20 bis 30 Sekunden mit Seife unter warmem Wasser geschrubbt.

Nicht zum Arzt gehen

Bei möglichen Corona-Symptomen ( Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden) auf keinen Fall eine Arztpraxis oder das Krankenhaus aufsuchen! Stattdessen die Gesundheitsnummer 1450 zur weiteren Vorgehensweise (diagnostische Abklärung) wählen.

Keine Hände schütteln

Die Übertagung des Coronavirus geschieht über winzige Tröpfchen aus Nase und Mund. Haften diese etwa an Händen, können sie bei einer Begrüßung mit Händedruck übertragen werden. Daher körperlichen Kontakt meiden, dazu zählen auch Umarmungen und Küsse.

Vorrat anlegen (keine Panik-Käufe)

Für den Fall einer Quarantäne sollte man lebenswichtige Lebensmittel, Medikamente und Hygieneprodukte zuhause haben. Übertriebene Hamsterkäufe sind nicht nötig! Laut den Handelsvertretern ist der Nachschub gesichert.

Soziale Kontakte einschränken

Je mehr soziale Kontakte eingeschränkt werden, desto weniger Möglichkeiten der Ansteckung sind gegeben. Familienfeiern, Dates und weitere Anlässe sind also nicht empfehlenswert.

Von Risikogruppen fernhalten

Die Sterblichkeitsrate des neuen Coronavirus ist bei älteren Personen und Menschen mit Vorerkrankungen höher als bei anderen Betroffenen. Aus diesem Grund sollte man sich von diesen Personen fernhalten, um sie keinem Risiko auszusetzen. Großeltern sollten auch nicht auf die Enkelkinder aufpassen. Kinder sind nicht besonders von der Krankheit betroffen, aber stecken sehr leicht andere Menschen an.

Gut informieren

In den sozialen Netzwerken kursieren immer wieder Falschmeldungen. Verlasse dich nur auf Informationen von offizieller Stelle und seriösen Medien. Auf "Heute.at" bist du immer auf dem neuesten Stand.

Und wichtig: Keine Panik!