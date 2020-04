Natürlich hätte sich die Regierung hinstellen müssen und sagen: Zusammenkünfte im privaten Bereich sind erlaubt, wir würden sie gern verbieten, aber wir können das nicht. Leider sind uns ein paar Gesetze im Weg, ein paar stehen sogar im Verfassungsrang, aber es würde uns sehr freuen, wenn Sie auch daheim eine Zeitlang auf Treffen in größerer Personenanzahl verzichten könnten, es wäre ein Dienst an der Allgemeinheit und ein Zeichen von Eigenverantwortung. Hat sie aber nicht. Die Regierung hat billigend in Kauf genommen, dass wir das alle falsch verstehen (was selbstverständlich an uns liegt), vielleicht haben sogar ein paar geschmunzelt über uns, weil wir reingetappt sind in die Falle, wir Depperln. Ich hoffe ja inständig, dass keine zweite Corona-Welle kommt, aber wenn müsst ihr Euch einen anderen Schmäh einfallen lassen mit uns.

Die „Eigenverantwortung“ ist jetzt jedenfalls der neue beste Kumpel der Regierung, sie will jetzt alles in seine Hände legen. Die „Eigenverantwortung“ kam natürlich auch in der Rede von Kanzler Sebastian Kurz vor, die er nach den Philharmonikern hielt und die so abrupt an das Konzert anschloss, dass uns daheim fast das Null Koma Josef aus der Hand glitt, so riesig erschien der Kanzler plötzlich daheim im Hausarrest am Schirm und er legte gleich los. Kurz meldete sich aus dem Kreiskyzimmer und ein paar Sozialdemokraten werden sich wohl die Augen gerieben haben. Nanu, schlägt im Resonanzraum des Kanzlers der Herzen gar ein rotes Herz?

Kurz sprach plötzlich von „sozialer Gerechtigkeit“. Wer hart arbeitet, solle künftig mehr zum Leben haben. Er kündigte einen Bonus für „gesellschaftlich wichtige Berufe“ an, etwa Pflegepersonal oder VerkäuferInnen. Er hob neben den zwei VP-Politikern Leopold Figl und Alois Mock die SPÖ-Legende Bruno Kreisky als besonders verdienstvollen Österreicher hervor. Und er nannte plötzlich nicht allein die „Österreicherinnen und Österreicher“ als Adressaten seiner Ansprache, sondern „alle in Österreicher Lebenden“. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte eine Erbschaftssteuer gefordert, sich das Hemd aufgerissen und mit glühenden Wangen in die Kamera gebrüllt, dass er den Milliardären jetzt das Weiße aus den Augen nehmen wird. Aber so weit kam es nicht, man braucht auch Reserven.