Dialoge im Coronajahr 2020:

„Deine Gesichtszüge wirken heute etwas maskenhaft.“

„Danke, lieb dass du das sagtst“.

Alles ändert sich momentan in Echtzeit. Es ist als hielte man einen Filmstreifen in der Hand und blicke damit in die Vergangenheit zurück, schaue dann wieder auf die Gegenwart, hin und her und her und hin. Keine drei Jahre ist es jetzt her, dass die damalige Türkis-Blaue Regierung ein Vermummungsverbot beschloss, „auf den Weg brachte“ nannte man das im neuen ÖVP-Marketingdeutsch. Gestern verordnete die Türkis-Grüne Regierung Österreich ein Vermummungsgebot. Erst durfte man keine Gesichtsverhüllung tragen, jetzt muss man, wir kommen gar nicht mehr nach mit dem Runterreißen und Raufknüpfen. Vielleicht ist es auch schon egal und wir ziehen uns jetzt alle eine Burka an und ersparen uns die ganze Streiterei in der Zukunft.

Ab morgen werden wir alle eine Schutzmaske tragen müssen, wenn wir einkaufen gehen, aber es geht auch ein Schal oder ein Tuch. Weil der Weltmarkt nicht mehr hergibt, sind noch bei weitem nicht genug Masken im Land, deshalb wird es eine Verordnung geben, in der nur von einer „Bedeckung von Mund und Nase“ die Rede ist. Europa kauft derzeit die Weltbestände leer und das zu astronomischen Preisen, zu Apothekerpreisen hätte man früher gesagt, aber Armin Wolf hat sich damit bei den Apothekern ziemlich in die Nesseln gesetzt, also lassen wir das bleiben.

Das hätte sich vor ein paar Monaten auch keiner gedacht, dass wir uns 2020 um einen Fetzen Papier raufen werden. Unsere Muttis werden Tränen in den Augen haben, wenn wir am heurigen Muttertag keine Blumen mitbringen, sondern ein Packerl Schutzmasken auf den Tisch legen und statt der Torte ein paar Einweghandschuhen servieren, es wird ein inniges Fest, küssen verboten. Ostern hat sich das Virus sowieso schon unter den Nagel gerissen.